Skoda scappa dalla Cina: sfida persa con i brand locali dell’elettrico

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Skoda “scappa” dal mercato cinese: una parabola emblematica che segna una svolta significativa per il marchio del Gruppo Volkswagen. La decisione arriva dopo anni di calo delle vendite e difficoltà nel tenere il passo con la rapida elettrificazione del mercato cinese, dominato sempre più da costruttori locali.

Nonostante il ritiro commerciale, Skoda continuerà a vendere i propri modelli in collaborazione con partner locali fino alla scadenza prevista, garantendo l’assistenza post-vendita ai clienti esistenti. Ma è ormai chiaro che la presenza diretta in Cina non è più sostenibile nel contesto attuale.

Skoda in Cina: troppo forte la concorrenza locale

L’ingresso di Skoda in Cina risale al 2005, grazie alla joint venture con SAIC, con il lancio ufficiale del brand avvenuto l’anno seguente. Il modello Octavia prodotto localmente nel 2007 segnò l’inizio di una crescita rapida, sostenuta da un posizionamento vincente: auto “tedesche” a prezzo accessibile.

Il picco arrivò nel 2018, con 341.000 veicoli venduti e una rete di oltre 500 concessionari. Ma da quel momento la traiettoria si è invertita drasticamente: nel 2025 le vendite sono crollate a 15.000 unità, pari a una contrazione superiore al 95%.

Una discesa che ha ridotto la quota di mercato sotto lo 0,1%, portando anche a una progressiva perdita di autonomia commerciale, con concessionarie integrate nei punti vendita della joint venture.

Il mercato cinese è il più avanzato del mondo

Alla base della “fuga” dalla Cina c’è soprattutto la difficoltà nel competere nella transizione verso la mobilità elettrica. Il mercato cinese è infatti oggi il più avanzato al mondo in questo ambito, con un’offerta sempre più ampia e competitiva da parte dei costruttori locali.

Marchi come BYD e Geely hanno rapidamente conquistato quote di mercato, grazie a modelli elettrici e ibridi plug-in sviluppati su misura per il contesto domestico, spesso con prezzi aggressivi e tecnologie aggiornate.

Skoda, nonostante in Europa trovi molta linfa dall’elettrico, in Cina ha faticato a proporre una gamma elettrica competitiva e localizzata. Anche il tentativo di valutare l’utilizzo di tecnologie ibride plug-in di SAIC non è bastato a invertire il trend.

Il caso Skoda non è isolato: Cina amara per le europee

Il caso Skoda non è isolato. Sempre più costruttori stranieri stanno ridimensionando o abbandonando il mercato cinese, dove il vantaggio competitivo si è ormai del tutto spostato verso player locali altamente innovativi. Un segnale chiaro di come il mercato sia diventato estremamente selettivo.

Per i gruppi europei, si tratta di uno scenario che oggi rappresenta una vera sfida strategica: continuare a investire in Cina adattando prodotti e tecnologie, oppure concentrare le risorse su altri mercati.

Il Gruppo Volkswagen però non molla

Nonostante l’uscita di Skoda, il Gruppo Volkswagen non sembra intenzionato ad abbandonare la Cina. Al contrario, sta intensificando gli sforzi per recuperare competitività attraverso nuovi modelli e una maggiore localizzazione produttiva.

Basta guardare Audi, che sta accelerando sul fronte elettrico nel Paese, con strategie dedicate e partnership locali per rispondere alle esigenze del mercato. Skoda, tuttavia, non ne seguirà l’esempio.