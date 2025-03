Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Anno: 12/2021 Km: 60.000

Stato Batteria: n.d. Luogo: Velletri (Roma) Prezzo: 25.000 euro

— Skoda Enyaq iV 2021 con 60 mila km vendesi. La propone Diego, da Velletri. Per i vostri annunci scrivete alla mail info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it .

Skoda Enyaq iV 2021 con 60 mila km a 25mila euro

Ecco la descrizione che ci ha inviato Diego: “Sono un vostro lettore da ormai parecchi anni. Vorrei condividere con voi il veicolo, chiaramente elettrico, che ho messo in vendita. Trattasi di una Skoda ENYAQ IV con batteria da 60 kWh, immatricolata a dicembre 2021 e con 60.000 km. L’auto è tenuta in maniera maniacale, no incidenti, unico proprietario, superaccessoriata, cerchi da 21. Non vorrei separarmi da lei perché è davvero un’auto super performante, ma vorrei passare a qualcosa con un’autonomia ancora maggiore. La richiesta è di 25.000.euro. Grazie per il vostro lavoro, l’amore e la passione che ci mettete, continuate così”. Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore all’indirizzo mail buffonediego@gmail.com. Oppure, per altre informazioni, scrivete a info@vaielettrico.it