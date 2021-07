Skoda Enyaq e Hyundai Kona: i prezzi veri dai preventivi in concessionaria. Andrea, un lettore, ce ne ha inviati due, relativi a due Suv di taglia media.

Skoda Enyaq 62 kWh, prezzo vero a 35.600 (meno…)

La Enyaq è un modello che sta avendo un notevole successo in tutta Europa: anche in giugno è stato il 5° modello più venduto. È costruita sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, la stessa su cui nasce la ID.4, ma il prezzo del Suv elettrico Skoda è più competitivo, come confermano i listini ufficiali e il preventivo sopra. Con batteria da 62 kWh, e un’autonomia dichiarata di 413 km, tra sconti e incentivi il concessionario contattato è “sceso” a 35.600 euro. Meno l’eventuale permuta (nel caso del lettore una Ford Focus a gasolio del 2015 con 135.000 km, con cui si può scendere sotto i 30 mila). Il preventivo fornito dal lettore ricalca abbastanza da vicino quello che un nostro giornalista in incognito aveva raccolto a maggio in un salone di Bologna (qui l’articolo).

Hyundai Kona 64 kWh: 28.550, ma con permuta

Altro Suv elettrico di taglia media, altro prezzo. Qui il preventivo riguarda una Hyundai Kona, con una batteria di taglia simile a quella della Enyaq esaminata sopra. Siamo a 64 kWh, ma con un’autonomia dichiarata che qui arriva a 484 km (contro i 413 della Skoda con batteria da 62. Il prezzo finale è sostanzialmente allineato: tra sconti, promozioni e incentivi si scende dai 45 mila iniziali a 28.550. Ma qui è considerato anche il ritiro della Ford Focus diesel del 2015 con 135 mila km, valutata (generosamente, secondo noi) 6.500 euro. In tutto si arriverebbe a 35.050. In sostanza: per questo tipo di Suv di taglia media, con autonomia di almeno 400 km, tutti i preventivi che abbiamo esaminato parlano di un prezzo vero da 35 mila euro in su. Con variazioni a seconda del blasone della marca:se vai sulle tedesche premium, tipo Mercedes EQA e Audi Q4 e-tron...

