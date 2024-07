Anno: 10/2021

10/2021 Km : 37 mila

: 37 mila Città : prov. di Como

: prov. di Como Check batteria: n.d.

n.d. Prezzo: 32.000 euro

Skoda Enyaq 80 Sportline vendesi: la propone Matteo, un lettore della provincia di Como. L’auto, dell’ottobre 2021, ha percorso 37 mila km. Per le vostre offerte scrivete a info@vaielettrico.it o sul nostro canale Facebook “Elettrico Usato“.

Skoda Enyaq 80 Sportline con 37 mila km

Ecco come Matteo presenta la sua auto: “Ho deciso di vendere la mia Skoda Enyaq 80 Sportline, dopo circa tre anni. La fine leasing si avvicina, potrei riscattarla, ma passa il tempo in garage, la uso praticamente in inverno, e poco. Sicuramente rimango in elettrico, ma più piccola, Cupra Born in teoria. Preferisco venderla privatamente ed in anticipo sapendo che le concessionarie purtroppo non navigano proprio bene con l’usato elettrico, ma questo è un altro discorso….. Tornando alla macchina, gode di garanzia ufficiale fino a 10/2025 o 60’000km, mai incidentata, carrozzeria ed interni in perfetto stato. Serivce dei due anni affettuato e nessuna anomalia presente, cerchi da 20″, fari matrix, luci soffuse, allestimento sport, volante riscaldabile. Tutti gli adas 2.0, carica wireless, keyless full, sensori con retrocamera, ecc….Altri optional: metallizzato blurace, pompa di calore, clima da remoto, assist drive +, adaptive lane assist, virtual pedal, navigatore con infotaiment online. Predictive cruise control, side assist con rear traffic alert ed exit warning, crew ptrotect assistant, certificato digitale disponibile. Chiedo 32’000 euro, scrivetemi a desmoteo21@gmail.com per qualsiasi info”.

Skoda Enyaq 80 Sportline: i dati dal nostro Listino Interattivo

