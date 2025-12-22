Skoda Enyaq 77 kWh, del 2021

Anno: 10/2021

Chilometri: 78.000

Stato Batteria: n.d.

Città: Bergamo

Prezzo: 26 mila euro

Ecco il testo dell’Annuncio che ha inviato Giacomo, un lettore bergamasco: “Vendo Skoda Enyaq IV 80 in ottimo stato con batteria da 77 kWh, full optional causa consegna auto aziendale. Auto con full led matrix, sedili regolabili elettricamente, head-up display, cruise control adattivo, volante riscaldabile. Velocità di ricarica a 175 kW, doppio treno di gomme in buono stato, pacchetto family con tendine parasole e tavolini ripiegabili“. Il prezzo richiesto è di 26 mila euro. Per contatti scrivete direttamente al venditore all’indirizzo mail giacomonobili1975@gmail.com

Ecco il testo dell’annuncio che ci ha inviato Giuseppe, un lettore bolognese: ” Vendo Volkswagen e-Up! MY21 colore bianco, ultima versione prodotta, per acquisto auto di dimensioni maggiori. Ottime condizioni. Accessori: bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti, sound pack, fondo bagagliaio regolabile su due diverse posizioni, rete ancoraggio bagagli. Di serie:retrocamera, cruise control, Bluetooth, vetri posteriori oscurati, climatizzatore automatico, Lane Assist, volante multifunzione in pelle. Vettura a Bologna centro”. L’auto, immatricolata nel novembre 2020, ha percorso circa 37 mila km. Prezzo richiesto: 12.200 euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail fredewilma@tiscali.it

Le ultime offerte (3) Peugeot e-2008 del 2021 con 21 mila km

Ecco il testo dell’annuncio di Marco, un lettore veneziano: “Vendo Peugeot e-2008 GT elettrica del 2021, unico proprietario, in condizioni eccellenti. Sempre tenuta in garage e regolarmente tagliandata presso rete ufficiale. Solo 21.000 km reali, batteria in ottimo stato con autonomia reale tra 250 e 300 km. Versione GT full optional con dotazioni di sicurezza e comfort di fascia alta. Potenza: 100 kW (136 CV). Cavo di ricarica in dotazione. Auto ideale per chi cerca una compatta elettrica elegante, spaziosa e a zero emissioni. Disponibile per visione e prova. Nessun incidente, pronta alla consegna”. Il prezzo richiesto è di 16 mila euro. Per contatti si può scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail marco@grafichenardin.it

Le ultime offerte (4) Nissan Leaf del 2023 con 53 mila km

“Vendo Nissan Leaf allestimento N-Connecta con batteria da 40 kWh, 53.000 km all’attivo e tenuta in modo maniacale. Caratteristiche principali: Motore elettrico silenzioso e brillante. Autonomia reale ottimizzata grazie allo stile di guida attento. Interni ed esterni in condizioni eccellenti. Sistema ProPILOT e e-Pedal. Telecamere a 360°. Navigatore, Bluetooth, Android Auto / Apple CarPlay. Cerchi in lega, climatizzatore automatico, sensori di parcheggio. Manutenzione: Tagliandi regolari. Nessun difetto, nessun intervento necessario. PREZZO 19.000 euro”. Per contatti potete rivolgervi direttamente alla proprietaria all’indirizzo mail alberatimargherita@gmail.com

Le ultime offerte (5) Smart EQ del 2021 con 34 mila km

Smart EQ Passion del 2021 vendesi. La propone Maurizio, un lettore. L’auto è stata immatricolata nel novembre del 2021 ed ha percorso 34 mila km. Il venditore assicura che è in ottime condizioni, “pari al nuovo, tenuta sempre in garage” . Il prezzo richiesto è di 17.900 euro. Per contatti si può scrivere direttamente a Maurizio all’indirizzo mail maurizio.marchesini19@gmail.com