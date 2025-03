Anno: 06/2022 Km: 75.000

Stato Batteria: n.d. Luogo: Livorno Prezzo: 23.000 e uro Skoda Enyaq 60 del 2022 con 75 mila km vendesi. La propone Mario, di Livorno. Per i vostri annunci scrivete alla mail info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it .

Skoda Enyaq 60 del 2022 con 75 mila km

Ecco l’annuncio del lettore livornese: “Vendo Skoda Enyaq iV 60 acquistata nel giugno 2022, chilometraggio 75 mila km. Auto ben tenuta. Sul retro, ho sempre tenuto la protezione ai sedili. Ho acquistato anche i tappetini in plastica 3D su misura per questo modello, che sono molto utili anche per proteggere gli interni dal il fango. Ho anche i tappetini originali. Ho aggiunto anche un LED sul cruscotto (plug & play), dato che con gli interni Loft non era previsto. Colore: verde metallizzato“. Il prezzo richiesto da Mario è di 23 mila euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail mariofullone@hotmail.com. O, per altre informazioni, info@vaielettrico.it