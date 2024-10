Skoda Enyaq 60 del 2021

Anno: 06/2021 km: 41.300 Check Batteria: n.d. Luogo: Desio (MB) Prezzo: 23.000 euro

Skoda Enyaq 60 del giugno 2021 con 41.300 km vendesi. La propone Vincenzo, un lettore brianzolo. Per i vostri annunci scrivete a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ o direttamente sul sito Usato.Vaielettrico.it

Skoda Enyaq 60 con 41.300 km a 23 mila euro

Ecco la descrizione di Vincenzo: “Auto pari al nuovo con Km. 41.300 senza avere mai avuto alcun problema. Nessun incidente. Gestione delle ricariche conservativa (bassa potenza 1,5-2 Kwh). Mai sotto il 20% o più del 80% salvo in occasione delle vacanze estive (in quel caso con carica mattutina al 100%) grazie all’utilizzo di impianto fotovoltaico privato. Colore Argento Brillante metallizzato. Cerchi Regulus antracite 19”. Head-Up Display con funzione di realtà aumentata. Palette al volante per gestione rallentamento con recupero ricarica batteria. KESSY Full – apertura/chiusura portiere e avviamento senza chiave. Insonorizzazione aumentata extra. Vetri laterali e lunotto oscurati extra. Infotaiment Plus. Climatronic bizona. Caricatore telefono Wireless doppio. Aggiornamenti automatici “On the Air”. Tagliando Skoda effettuato gennaio 2024. Tappetini di scorta. Doppio treno di gomme All Season (montate) + treno estive. In garanzia Skoda sino al 10 giugno 2025. (o a 60.000 Km.) Prezzo richiesto € 23.000 leggermente trattabili“.

