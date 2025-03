Skoda Enyaq 2025. L’elettrica per viaggiare

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

La Skoda Enyaq, anche nel restyling 2025 si conferma un’auto molto confortevole ed elegante. L’autonomia migliora grazie a una nuova aerodinamica.

Skoda ha presentato alcune settimane fa la Enyaq 2025. La nuova versione è più che un semplice restyling. Cambia profondamente l’aspetto e grazie a un’aerodinamica rivista e a dotazioni tecniche superiori, migliorano anche la guida e l’autonomia. Tantissima autonomia: perché parliamo di poco meno di 600 km dichiarati.

Motore e batteria

La Skoda Enyaq 2025 è disponibile sia nella versione SUV che in quella Coupé con due formati di batterie. La Enyaq 60 ha una batteria da 63 kWh con motore posteriore da 150 kW, 310 Nm di coppia e velocità massima di 160 km/h. La Enyaq 85 ha invece una batteria da 82 kWh e un motore da 210 kW, con una coppia di 545 Nm e una velocità massima di 180 km/h.

Nella Enyaq 85X, al motore posteriore si aggiunge quello anteriore, ma di fatto le performance sulla carta non cambiano visto che il secondo motore entra in funzione su richiesta a seconda delle diverse modalità di guida e delle situazioni.

Parliamo di ricarica: la Enyaq 60 ricarica in DC fino a 160 kW mentre la 85 arriva a 175 kW. Questo significa che per passare dal 10 all’80% servono 25-30 minuti. Particolare interessante: nella Enyaq 85 la ricarica in DC è bidirezionale. In AC la ricarica si ferma a 11 kW.

Design

Il design assorbe i concetti che Skoda chiama “Modern solid”. Le nuove Skoda non cercano più di sembrare meno elettriche. L’anteriore non presenta più elementi di alleggerimento e di transizione tra il termico e l’elettrico. Al loro posto troviamo invece elementi pieni, come ad esempio la fascia che Skoda chiama Tech-Deck Face e che nasconde al suo interno anche telecamera frontale e sistema radar. Nuovi gruppi ottici LED o LED Matrix con sopra luci diurne esaltati dalle luci diurne e da una serie di sottili ciglia, sempre Led, che collegano i due gruppi ottici. Cambia il logo, troviamo Skoda scritto per esteso e proprio per lasciar spazio alle lettere è stato ridisegnato il cofano, con uno spazio più ampio al centro. Cambiamo anche altri particolari nelle forme dell’anteriore che migliorano l’aerodinamica, portando il coefficiente di resistenza intorno allo 0.23 (0,22 per la Coupé e 0,24 per il SUV).

Le dimensioni: la Enyaq è lunga 4 metri e 70 larga 1 e 90 e ha un’altezza di di circa 1 e 60. L’interasse generoso: quasi 2 metri e 80.

A bordo della Skoda Enyaq

Lo spazio a bordo non manca ce n’è tantissimo sia per i passeggeri che ovviamente anche alla guida. Gli interni, non cambiamo molto, restano semplici e accoglienti, eleganti. Tanti dettagli intelligenti e la tecnologia è ben integrata, certamente non ostentata. C’è un display da 5 pollici per il guidatore, incastonato in plancia e uno schermo centrale da 13 pollici. Un po’ di tasti fisici sparsi qua e là, ma tutto concepito in maniera molto sobria. Materiali e finiture buon livello con una cura del dettagli davvero abbastanza alta. I materiali vanno nella direzione della sostenibilità, con tante possibilità di personalizzazione. Diciamo gli interni che nell’immaginario non ci si aspetta da una Skoda, brand sempre più premium.

Come si guida?

La Skoda Enyaq ha un pacchetto Adas e di assistenti alla guida completissimo e funzionano tutti molto bene. Unico forse un po’ migliorabile è il lane assist che a volte è un po’ secco nelle correzioni di traiettoria. L’insonorizzazione è ottima sia per quanto riguarda i fruscii aerodinamici che (ancora di più) per il rotolamento. Anche il confort di guida è molto buono. Le sospensioni lavorano benissimo e filtrano qualunque cosa passi sotto alle ruote. Merito del grande lavoro fatto da Skoda per bilanciare comodità e sportività. Abbiamo un MacPherson all’anteriore abbinato a un mutilink ed è disponibile anche il telaio adattivo DCC che regola le risposte delle sospensioni in base alle caratteristiche della strada o alle preferenze del guidatore.



L’accelerazione non è bruciante, ma la Enyaq è assolutamente reattiva, soprattutto se pensiamo al tipo di auto che stiamo guidando. Stesso discorso vale per i freni che si comportano abbastanza bene con la frenata rigenerativa regolabile attraverso le palette dietro al volante. Peccato non ci sia la modalità di guida one pedal.

Dinamicamente questa Enyaq mi ha colpito per equilibrio in tutte le situazioni con una risposta sempre molto diretta e lineare. non si scompone in curva e dà sempre sensazione di grande stabilità nonostante parliamo comunque di un’auto da 2.800 kg. In città le dimensioni contano, ma più nel trovare parcheggio che nella guida e comunque c’è anche la funzione di remote park assist. In pratica l’auto parcheggia quasi in autonomia senza bisogno che il conducente sia a bordo.

In conclusione…

Siamo arrivati alle conclusioni ed è il momento di fare un po’ il punto, innanzitutto sull’autonomia. Il dato dichiarato è di circa 440 km per la Enyaq 60 e di 585 km per la Enyak 85 (550 per la 85X). Noi abbiamo percorso circa 300 km muovendoci sia in autostrada alla velocità di 130 km/h che in strade extraurbane con limite dei 90 km/h. Il consumo medio che abbiamo registrato è di circa 23 kWh per 100 km in autostrada e di 20/21 kWh per 100 km in extraurbano.

Concludo parlandovi di prezzi: la Enyaq 60 parte da 42.650 euro, mentre la 85 da 47.200. Per le versioni a trazione integrale, coupé e allestimento si superano anche i 53.000.

