Anno : giugno 2021

: giugno 2021 Km : 80 mila

: 80 mila Check batteria: n.d.

n.d. Luogo: provincia di Como

provincia di Como Prezzo: 26.500 euro

Skoda Enyaq 60 2021 vendesi: la propone Davide Andrea, un lettore della provincia di Como. L’auto in questi tre anni ha percorso 80 mila km.

Skoda Enyaq 60 2021 con 80 mila km e ricarica fino a 120 kW

“Vorrei mettere in vendita la mia Skoda Enyaq IV 60. Risiedo in provincia di Como. La mia IV 60 modello Executive è stata acquistata nel giugno 2021, ho deciso di cambiarla solo per passare ad un altro modello elettrico. Ho scelto Enyaq perché essendo noi una famiglia di 5 persone (tre figli) abituata a viaggiare molto, le prime cose che cercavamo erano spazio e comodità. E questa macchina ne ha da regalare. Abbiamo viaggiato in tutt’Italia (come diceva una vecchia canzone che forse non tutti ricordano “da Leuca a Cantù” ed aggiungerei anche oltre). E con tutte le condizioni meteo, anche -20° a Livigno, senza mai avere un problema. L’auto dispone già dell’aggiornamento della velocità di ricarica fino a 120 kW Ad oggi l’auto ha percorso 80.000 km, con un consumo medio su 100km di 16,3 kWh. Tenendo conto dei molti viaggi anche in autostrada e montagna, è una media molto più che attendibile“.

Skoda Enyaq 60 2021: prezzo richiesto 22 mila euro

“Per chi può ricaricare a casa, questo consumo si traduce in meno di 5€ ogni 100km (nel mio caso addirittura 3,20€). Senza considerare chi ha anche la possibilità di avere un impianto fotovoltaico, magari anche con accumulo. In urbano si riesce a stare tranquillamente sui 14,5 kWh ogni 100km. L’auto viene venduta con: doppio treno di gomme, estive al 60% e invernali ancora buone per una stagione. Barre portatutto originali Skoda. Cavo di ricarica da viaggio (per intenderci con attacco schuko a 16A in entrata e tipo 2 in uscita) per ricariche domestiche in assenza di Wallbox. Cavo di ricarica originale Tipo2/Tipo2 per ricariche fino a 22 kWh. Doppio set di tappetini su misura (originali praticamente nuovi e in gomma usati, ottimo stato) comprensivi di tappeto per bagagliaio e modifica su richiesta per avere quello posteriore unito. L’auto è in ottimo stato, sempre tenuta in box: con 3 figli è difficile tenerla con cura maniacale, ma certo non ha segni oltre la normalissima usura. Mai incidentata, tagliandata Skoda a 60.000 km. Il prezzo richiesto è di 22.000€“.

