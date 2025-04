Skoda Elroq Rs, Volvo EX30, Tesla Supercharger… I flash

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Skoda Elroq RS, la più scattante- Volvo EX30: produzione in Belgio – Auto cinesi accusate di spionaggio – Cresce la rete Supercharger / Settimana in 4 flash

Skoda Elroq Rs, la più scattante di sempre (a 51 mila euro) È la Skoda più scattante di sempre, alla faccia di chi pensa che le auto elettriche vadano bene solo per girare nei Golf Club. Con trazione sui due assi e potenza di sistema di 250 kW, per un’accelerazione 0-100 km/h in soli 5,4 secondi. Stiamo parlando della nuova Elroq RS, ora disponibile in Italia (in consegna da luglio) con prezzi a partire da 51.100 euro. È la versione top di gamma del nuovo SUV compatto, con una batteria di nuova generazione da 84 kWh. Con un picco di ricarica in corrente continua di 185 kW, si passa dal 10% all’80% in 26 minuti. In corrente alternata la potenza massima accettata è invece di 11 kW. Quanto all’autonomia, la Elroq RS è omologata per un massimo di 523-549 km, con un consumo pari a 16,2-17,2 kWh/100km.

Volvo EX30: via alla produzione in Belgio e ripartono le vendite (senza dazi)

La Volvo ha iniziato a produrre il suo modello elettrico più venduto, la EX30, nello stabilimento di Gent, in Belgio. Il che consentirà alla Casa svedese di sottrarsi ai pesanti dazi previsti dalla UE per le elettriche made in Cina. Negli utlimi mesi le consegne della EX30 in Europa erano state rallentate proprio nell’attesa dell’inizio della produzione a Gent e ora sono ripartite anche le campagne pubblicitarie. Nel primo trimestre le consegne nel Vecchio Continente sono calate del 14% a quota 11.720, posizionando questa Volvo al 13° posto tra le EV più vendute. Ora ci si aspetta un consistente recupero nella seconda metà dell’anno, quando la produzione a Gent sarà arrivata a regime. L’impianto belga inizierà a produrre anche la EX30 Cross Country già nel corso del 2025. Queste nuove linee di montaggio portano nella fabbrica 350 nuovi posti di lavoro: i dazi danno i loro frutti…

Pericolo di spionaggio: elettriche cinesi vietate nei siti militari inglesi top secret

A proposito di made in Cina…Il Ministero della Difesa inglese ha vietato ai veicoli elettrici (EV) con componenti cinesi di entrare in siti sensibili e nelle basi di addestramento militare. Al personale del sito militare top secret della RAF di Wyton, nel Cambridgeshire è stato comunicato di parcheggiare i veicoli elettrici realizzati con tecnologia cinese ad almeno due miglia dagli edifici-chiave. I verti dell’Intelligence britannica sostengono che le auto elettriche guidate dal personale potrebbero essere tracciate. E che i sensori delle auto potrebbero essere utilizzati per raccogliere informazioni e inviarle a Pechino. È probabile che venga stilata una lista dei veicoli sgraditi. Tre anni fa un’iniziativa simile fu presa dal governo tedesco nei confronti delle Tesla, temendo che la modalità Sentry Mode potesse consentire di riprendere immagini di obbiettivi sensibili.

Frenano le vendite Tesla, ma non le installazioni di Supercharger: +14%

Chi si aspettava che alle frenate nelle vendite Tesla corrispondesse anche un rallentamento nelle installazioni di nuovi Supercharger dovrà ricredersi. Anche nel primo trimestre del 2025, secondo la sezione Operational Summary pubblicata con i conti economici gennaio-marzo, il numero di stazioni è aumentato del 14%. Ancora più sensibile la crescita per numero di connettori, +17%, segno che ogni stazione vanta un numero sempre maggiore di ricariche. In totale Tesla in un anno è passata da 6.249 Supercharger stations nel mondo a 7.131 e da 57.579 connettori Supercharger a 67.316. Clicca qui per vedere l’elenco aggiornato dei Supercharger Tesla in Italia, in gran parte aperti anche a chi guida modelli di altre marche.

