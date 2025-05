Skoda Elroq la più venduta in Europa

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Skoda Elroq balza in testa nelle vendite di elettriche in Europa, mentre anche BYD supera Tesla. Dai dati di aprile arriva un altro campanello d’allarme per il brand di Elon Musk, ancora suclassato dai marchi del gruppo Volkswagen.

Skoda Elroq e Volkswagen dominano la classifica, Tesla dimezza le vendite

I mesi passano, ma i risultati di Tesla non migliorano, anzi, peggiorano ulteriormente. Nelle immatricolazioni del mese scorso (28 mercati europei) la Model Y precipita dai vertici della classifica, finendo in 9° posizione con solo 4.495 immatricolazioni (-53%). Ancora peggio fa la Model 3, nonostante gli sconti (oggi in Italia è venduta a 35.990 euro), scivolata al 24° posto con 2.641 auto vendute (-41%).

Ed è il gruppo Volkswagen a prendersi altre rivincite, piazzando 4 modelli ai primi 4 posti, con l’inatteso successo della Skoda Elroq, che sfiora le 8 mila immatricolazioni. Il che dimostra che il marchio ceco del gruppo VW ha trovato un ottimo mix qualità-prezzo con questo modello. Seguono tre Volkswagen, tutte con oltre 6 mila auto vendute. E colpisce in particolare il successo della ID.7, che non è certo un’auto primo-prezzo. Se ne sono vendute 6.776 (+640%). Seguono la solita Kia EV3 (5.680) e la Renault 5 (5.662): da quest’ultimo modello, in particolare, era lecito attendersi qualcosa di più. Ancora una volta non ci sono modelli di marchi italiani nella Top 25: la 500e, un tempo ai primi posti, è uscita dai radar, mentre le ultime novità (600-e, Panda-e, Ypsilon-e) stentano ad affermarsi.

Elettriche al 17%, ibride plug-in al 9,1%. E BYD supera Tesla

La crisi di Tesla è confermata da un altro dato: per la prima volta le vendite del marchio americano in Europa sono state superate da BYD, principale competitor nell’elettrico. E oltretutto il flop di Tesla arriva in un altro ottimo mese per le vendite di EV. Il mercato ha fatto +28%, con 184 mila immatricolazioni, e la quota sul totale è salita dal 13 al 17%. Ancora meglio hanno fatto le ibride plug-in, cresciute del 31% a 97 mila unità. E benissimo stanno andando i marchi cinesi, nonostante i dazi imposti dalla UE: le vendite sono raddoppiate rispetto all’aprile 2025, con 53 mila unità, soprattutto auto ibride. Interessante anche il dato sulle motorizzazioni di alcuni modelli tra i più venduti in assoluto. La Citroen C3, per esempio, totalizza in elettrico il 25% delle 16.113 immatricolazioni, mentre la Peugeot 208 si ferma al 10%.