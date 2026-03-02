Skoda diesel o elettrica? Il dubbio di Michele







Skoda diesel o elettrica? Michele deve sostituire la Qashqai con 10 anni e 350 mila km ed è incerto sul da farsi. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

“Potrei ricaricare a casa, ho il fotovoltaico: Skoda diesel o elettrica?”

“I o e mia moglie stiamo per cambiare la nostra Nissan Qashqai del 2016 (Euro 6). Per lavoro percorro ogni giorno molta strada (100 km extraurbano e 130 autostrada). Con il mio 1.5 diesel ho percorso piú di 350.000 km in piena tranquillitá con un consumo credo buono, attestandomi su una media di 4.2 lt/100 km (piede leggero). Ora devo cambiare auto e la scelta sta ricadendo su due opzioni: Skoda Karoq 2.0 diesel e la sua sorella elettrica Elroq 85 senza pompa di calore (non so se vale i 1.000 euro richiesti). La prima é sicuramente una scelta sicura e rodata, conoscendo i motori del gruppo. La seconda sarebbe una novitá. Secondo i miei conti dovrebbe permettermi di percorrere il mio tragitto mantenendo la batteria nel range ottimale (20-80%) potendo usufruire di una ricarica a casa. A casa ho installato un contatore da 6 kW ed un impianto FV da 6 kW senza accumulatore (usufruisco dello scambio sul posto) “ .

Faccio 230 km al giorno, per il 55% in autostrada..

“Con molte simulazioni sembra che mettendo una colonnina da 7.4 KW con Energy Meter per il bilanciamento dinamico del carico. E sfruttando il rimborso dello ssp + una tariffa notturna piú conveniente, riuscirei a ricaricare l’auto la sera per quello che serve. Ipotizzando di collegare l’auto alle 19 ed avere la disponibilitá massima di 5.6 KW dalle 22 circa fino alle 6 per poter ricaricare 53 KWh nelle notti fredde invernali della pianura padana. Mi rendo conto che sarei un caso estremo per le percorrenze che faccio. Ma l’idea di avere un’auto diesel che dopo 300mila km mi costa di piú del piú inizialmente costoso elettrico un po’ mi infastidisce. Per non parlare delle costose manutenzioni che dovrei sostenere dal meccanico. Considerando il mio profilo (230 km/giorno, 55% autostrada), l’efficienza della piattaforma MEB e il beneficio incrementale del ssp sulle eccedenze del mio FV, ritenete che l’Elroq 85 sia la scelta corretta per minimizzare i costi su un orizzonte di 300.000 km?”. Michele

Skoda diesel o elettrica? Facciamo due conti…

Risposta. Su un orizzonte di 300 mila km viene da chiedersi se non valga la pena di investire su un accumulo, se l’energia può servire per altri consumi oltre a quello dell’auto. Quanto ai costi nella situazione attuale, bisognerebbe capire quanto le costa ogni kWh consumato per fare un confronto attendibile. Per la Karoq diesel 2.0 il consumo medio dichiarato è di 4,7 litri/100km, quindi poco più di 8 euro. Per la Elroq 85 siamo a 15,2 kWh/100 km: se il costo del kWh, con l’apporto del fotovoltaico, fosse 0,15, saremmo a 2,28 euro. Quindi un risparmio di 5,72 euro ogni 100 km. A questi andrebbero aggiunti i risparmi legati a una manutenzione nel tempo molto meno costosa. E il fatto che in molte Regioni il bollo non si paga, per almeno 5 anni. Bastano questi risparmi a colmare la differenza nel prezzo d’acquisto? Su 300 mila km sicuramente sì. La Elroq 85 parte da 43.500 euro (con 286 Cv), la Karoq 2.0 (ma con solo 116 Cv) da 34.700. Occorre però considerare quale sarà l’autonomia residua dell’elettrica (dai 580 km iniziali) dopo tanti km (qui qualche indicazione).