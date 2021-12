Skoda contiene così il calo di autonomia col freddo

Skoda contiene così il calo di autonomia a causa del freddo intenso nella sua auto elettrica, la Enyaq. Ecco i rimedi messi in campo dalla Casa del Gruppo VW.

Skoda contiene… Nuovo software e pompa di calore

L’inverno è una situazione sfidante per l’autonomia delle EV: l’elettricità serve anche per riscaldare l’abitacolo e mantenere la batteria alla giusta temperatura. Ma come contenere al massimo il calo di percorrenza? Axel Andorff, capo dei progetti elettrici, spiega: “La guida invernale è un periodo sfidante per le auto elettriche. Un’auto con motore a scoppio utilizza infatti il calore dissipato dal motore per riscaldare l’abitacolo. Mentre in un veicolo elettrico l’energia necessaria per la stessa operazione proviene dalla batteria di trazione. Inoltre, la gestione termica della batteria consuma anch’essa elettricità, influendo sull’autonomia utile. Eppure, migliorando il controllo della temperatura con un nuovo software, la pompa di calore e alcuni accorgimenti, la riduzione può essere minimizzata”.

Skoda contiene…/ Pre-riscaldare mentre si ricarica

Per esempio: quando l’auto è parcheggiata all’esterno, è possibile programmare il riscaldamento dell’abitacolo tramite la app MySKODA. Se questa funzionalità viene impostata mentre l’auto è in ricarica, si sfrutterà questa corrente, senza consumare l’energia della batteria per riscaldarsi. Sulle auto elettriche, poi, è importante controllare la pressione degli pneumatici. Una pressione insufficiente influisce sulla resistenza al rotolamento e aumenta il consumo. La modalità di guida “Eco”, poi, offre ulteriori possibilità di risparmio, riducendo la potenza del climatizzatore automatico e limitando la velocità ai 130. Si può poi disabilitare quest’impostazione semplicemente premendo nettamente sull’acceleratore. Se l’auto ha il riscaldamento di volante e sedili, a temperature rigide utilizzare questi dispositivi permette di mantenere il clima interno a temperature più basse. E anche questo aiuta.

Come gestire riscaldamento e pompa di calore

Se si viaggia soli, inoltre, è possibile riscaldare solo la zona conducente, funzione permessa dal Condizionatore a 2 o a 3 zone. In città, poi, selezionare la modalità di guida B favorisce migliori performance nelle fasi di recupero, massimizzando l’accumulo di energia a ogni rallentamento. I modelli elettrici, come si diceva, non possono sfruttare il calore dissipato per riscaldare l’abitacolo. Il rimedio è la pompa di calore (optional), la soluzione per affrontare il freddo mantenendo alta efficienza energetica. Comprime CO2 per ottenere l’aria calda che riscalda l’abitacolo, limitando fortemente lo sfruttamento della batteria per il riscaldamento.Grazie a una nuova versione del software di controllo dell’auto, è stato ora ottimizzato il controllo termico della batteria. Con vantaggi sia per la guida invernale sia per la durata stessa della batteria. Il nuovo software sarà disponibile anche per le Enyaq già in circolazione.

