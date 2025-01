Sistemi di accumulo, raddoppiano nel 2024: ma frenano nel residenziale

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

In Italia, i sistemi di accumulo per le rinnovabili a tutto il 2024 hanno raddoppiato la capacità installata rispetto all’anno precedente. Un successo trainato soprattutto dagli impianti stand-alone, mentre frena il residenziale. Sono i numeri che si leggono in un report dai Italia Solare, che ha rielaborato i dati di Terna.

A fine 2024, in Italia risultano connessi 733mila sistemi di accumulo elettrochimici (contro i 518mila nel 2023), per una capacità totale di 12,94 GWh (mentre erano 6,6 GWh nel 2023). Quasi raddoppiati, visto che stiamo parlando di una crescita del 97%. La potenza totale è pari a 5,56 GW (contro i 3,3 GW nel 2023).

Lombardia sempre prima nel residenziale

E’ quanto si legge nell’ultimo rapporto di Italia Solare, una delle principali associazioni di categoria del settore fotovoltaico in Italia, che ha utilizzato. “Il 70% della capacità connessa, ovvero 9,05 GWh ( per 4,46 GW di potenza) – si legge nel documento – è attribuibile ad accumuli associati a impianti fotovoltaici. E, in particolare il 68%, ovvero 8,63 GWh (4,31 GW di potenza), è relativa ad accumuli associati a impianti fotovoltaici di potenza minore di 20 kW. Gli accumuli stand-alone – si legge ancora – rappresentano ormai una quota sostanziale dell’installato, ovvero il 29,6% della capacità complessiva con 3,8 GWh e 1 GW di potenza, mentre un residuale 0,6% è associato a impianti termoelettrici ed eolici (56 MWh e 2 MWh, rispettivamente).

Nel confronto tra le regioni, la Lombardia guida la classifica con 1.601 MWh, seguita da Veneto (1.186 MWh), Emilia-Romagna (832 MWh), Lazio (651 MWh) e Piemonte (629 MWh). Queste cinque regioni concentrano “oltre il 55% della capacità totale relativa ai soli accumuli associati a impianti fotovoltaici e ospitano circa metà della popolazione italiana”.

Italia Solare: “Sistemi di accumulo sono imprescindibili, ma ne servono di più di taglia medio-piccola”

Le regioni del nord Italia dominano la classifica per accumuli stand-alone, dove se contano 14 che rappresentano il 77% della capacità totale (2,9 GWh) e il 73% della potenza totale (751 MW). Nelle zone Centro Nord e Centro Sud sono connessi 7 accumuli che rappresentano il 18% della capacità totale (695 MWh il 19% della potenza totale (195 MW). Nella zona di mercato Sud e nelle isole sono invece connessi i restanti 6 accumuli ai quali corrisponde il 5% della capacità totale (205 MWh) e l’8% della potenza totale (85 MW).

Positivo il giudizio di Italia Solare, pur con qualche distinguo. “L’aumento degli accumuli di varia taglia, in particolare utility-scale, conferma il loro ruolo strategico per la transizione energetica“, ha commentato Fabio Zanellini Coordinatore del GdL Sistemi di accumulo di Italia Solare. “Ma restano ancora da valorizzare le potenzialità degli accumuli medio-piccoli”

Gli stand-alone decollano, il residenziale rallenta

Venendo ai dati del solo 2024, sono stati connessi alla rete 209.111 (293.277 nel 2023) sistemi di accumulo elettrochimici, con una potenza complessiva pari a 2,11 GW, pari a quella dell’anno recedente, e una capacità complessiva pari a 5,92 GWh, contro i 4,2 GWh del 2023. Molte positivo il dato degli impianti stand-alone: sono 18 accumuli di questo tipo connessi nel corso dell’anno passato. Rappresentano una quota pari al 57% di tale capacità con 3,35 GWh, mentre gli accumuli associati a impianti fotovoltaici rappresentano il restante 43% con 2,57 GWh. A questi ultimi accumuli corrisponde però il 60% (1,27 GW) della potenza connessa durante il 2024 e il restante 40% (843 MW) corrisponde agli accumuli stand-alone.

