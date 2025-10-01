Sistemi di accumulo: il successo della prima asta farà scendere le bollette

I risultati della prima asta del MACSE (Meccanismo di Approvvigionamento di Capacità di Stoccaggio Elettrico) , secondo i dati comunicati da Terna, ha detto anche altre cose. Punto primo: il successo rafforza la crescita e lo sviluppo del mercato italiano dei sistemi di accumulo a batteria (BESS). Punto secondo: la tecnologia è molto più avanti di quanto si pensi.

La grande partecipazione ha spinto al ribasso i prezzi. Come si legge nella nota ufficiale di Terna “il valore medio ponderato di assegnazione si è attestato a 12.959 €/MWh-anno. Un importo nettamente inferiore al premio di riserva fissato a 37.000 €/MWh-anno. I prezzi hanno registrato variazioni a seconda delle aree geografiche. Dai 14.566 €/MWh-anno per il Centro Sud, ai 12.146 €/MWh-anno per Sud e Calabria, 15.846 €/MWh-anno per la Sicilia e 15.029 €/MWh-anno per la Sardegna“.

L’amministratore delegato di Terna, Giuseppina Di Foggia ha voluto ricordare come Terna abbia contributo di suo allo sviluppo dei sistemi di accumulo: “Dal 2023 sono già entrati in esercizio oltre 17 GW di nuovi impianti da fonti rinnovabili e le prossime aste seguiranno l’evoluzione della generazione e lo sviluppo della rete”.

Tutti gli impianti che si sono aggiudicati i 10 gigawatt della gara per i sistemi di accumulo (batterie a ioni di litio) entreranno in servizio entro il 2028. Ma prima di allora Terna avrà già lanciato la seconda asta MACSE dedicata invece agli impianti idroelettrici.