Sistemi di accumulo: il successo della prima asta farà scendere le bollette

Batterie: la prima asta gestita da Terna per i sistemi di accumulo al servizio delle rinnovabili è stato un successo. E’ stato assegnato il 100% della capacità in gara, catalizzando oltre un miliardi di investimenti. Con una offerta che ha superato di quattro volte i 10gigawatt disponibili per gli operatori. Non solo: i prezzi offerti sono nettamente inferiori a quanto previsto.
Il segnale è chiaro. Come indicato dalla maggior parte degli esperti, il binomio rinnovabili-sistemi di accumulo si candida al ruolo di protagonista della transizione e per la decarbonizzazione dell’economia. Nonché per accelerare il declino dei combustibili fossili e per abbassare i prezzi delle bollette.
Batterie, che sorpresa: Italia al secondo posto in Europa per potenza installata
Il motivo è molto semplice: gli accumuli sono già fondamentali per supportare la crescente diffusione delle fonti rinnovabili non programmabili, garantendo la stabilità e la sicurezza della rete elettrica. Il risultato finale è ben spiegato dalla nota con cui Terna ha comunicato l’esito della gara, in quanto gestore della rete nazionale. “Gli accumuli permetteranno di integrare al meglio le rinnovabili, ridurre l’uso del gas e contenere i prezzi dell’energia“.
La grande partecipazione alla gara per i sistemi di accumulo ha fatto crollare i prezzi offerti dagli operatori, ben oltre la aspettative degli esperti
La grande partecipazione ha spinto al ribasso i prezzi. Come si legge nella nota ufficiale di Terna “il valore medio ponderato di assegnazione si è attestato a 12.959 €/MWh-anno. Un importo nettamente inferiore al premio di riserva fissato a 37.000 €/MWh-anno. I prezzi hanno registrato variazioni a seconda delle aree geografiche. Dai 14.566 €/MWh-anno per il Centro Sud, ai 12.146 €/MWh-anno per Sud e Calabria, 15.846 €/MWh-anno per la Sicilia e 15.029 €/MWh-anno per la Sardegna“.
L’amministratore delegato di Terna, Giuseppina Di Foggia ha voluto ricordare come Terna abbia contributo di suo allo sviluppo dei sistemi di accumulo: “Dal 2023 sono già entrati in esercizio oltre 17 GW di nuovi impianti da fonti rinnovabili e le prossime aste seguiranno l’evoluzione della generazione e lo sviluppo della rete”.
Tutti gli impianti che si sono aggiudicati i 10 gigawatt della gara per i sistemi di accumulo (batterie a ioni di litio) entreranno in servizio entro il 2028. Ma prima di allora Terna avrà già lanciato la seconda asta MACSE dedicata invece agli impianti idroelettrici.