Sistema elettrico e ricarica dei BEV? Una sfida e un’opportunità

Auto elettriche e transizione energetica vanno a braccetto, rivoluzionando insieme la mobilità e il sistema elettrico. Con quali conseguenze, costi, problemi e (speriamo) benefici per l’ambiente? Una prima risposta viene dal progetto di ricerca varato dall’Università di Pisa con i fondi del PNRR. Qui riportiamo una sintesi delle conclusioni. Ringraziando l’amico professor Massimo Ceraolo che ce l’ha inviata.

di Gianluca Pasini∗

Uno dei temi che spesso viene sollevato parlando di transizione verso la mobilità elettrica è quello dei possibili impatti sul sistema elettrico nazionale. Il tema è molto ampio e impossibile da affrontare compiutamente in questa sede, ma con questo articolo divulgativo, in parte tratto da un paper scientifico [1] (liberamente consultabile in versione open access) recentemente pubblicato dal gruppo di ricerca di Sistemi Elettrici dell’Università di Pisa nell’ambito di MOST (Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile https://www.centronazionalemost.it/), cerchiamo quantomeno di rispondere ad alcuni interrogativi su questo tema. E per farlo analizzeremo due scenari futuri del nostro paese: 2030 e 2040.

Auto elettriche e rinnovabili a braccetto

Ciò che occorre premettere è che la transizione della mobilità verso i veicoli elettrici (BEV) è un fenomeno contemporaneo ad un altro epocale cambiamento del sistema elettrico nazionale: la transizione verso la generazione da rinnovabili.

Infatti, nei prossimi anni (e lustri) assisteremo ad un vertiginoso incremento di capacità di generazione da fotovoltaico ed eolico, come da impegni assunti con il PNIEC [2] (in corso di aggiornamento, coerente con il piano europeo Fit-for-55). Siamo quindi di fronte a due cambiamenti che impattano contemporaneamente sul medesimo sistema. Sia sul lato della domanda (carico elettrico) che dell’offerta (generazione elettrica).

Due scenari per l’Italia: 2030 e 2040

Già da questa banale considerazione è intuitivo comprendere che le due transizioni devono essere valutate insieme per comprenderne gli effetti, sia positivi che negativi, sul sistema elettrico nazionale.

Ma c’è di più: solo considerandoli entrambi è possibile comprendere come da queste due grandi sfide coordinate possano nascere anche inattese opportunità e vicendevoli benefici.

BEV: i numeri del panorama italiano

Prima di scendere nei dettagli è bene riportare alcuni numeri del panorama italiano, sia del sistema elettrico che della mobilità stradale, riferiti all’anno 2019. Questo anno è stato preso come riferimento perché è l’ultimo completo prima di eventi globali (pandemia Covid, guerra in Ucraina) che hanno provocato grandi tensioni geopolitiche/economiche e conseguenti fibrillazioni dei mercati con effetti notevoli su tutti i sistemi energetici.

Il parco circolante italiano può essere sintetizzato come riportato in Tabella 1. Limitandosi alle autovetture private si vede come nel 2019 ci fossero poco meno di 40 milioni di auto che mediamente hanno percorso circa 10400 km/anno e consumato la quota maggiore dei combustibili (fossili) di tutta la mobilità stradale. Veicoli commerciali leggeri e pesanti sono in numero molto inferiore ma dal punto di vista dei consumi non sono trascurabili.

Come sarà composto il parco circolante in Italia al 2030 e 2040 ? In via preliminare assumiamo che il numero totale dei veicoli rimanga costante e che una quota via via crescente di BEV penetri la flotta di questi tre segmenti (PC-LCV-HDT).

L’impatto sui consumi? Fra il 3 e 13%

Alla luce dei più recenti report/valutazioni [5] [6], e tenendo presente che l’Italia al momento segue con un ritardo di alcuni anni i trend di altri paesi, si può azzardare una previsione (probabilmente ottimistica) di una penetrazione dei BEV del 10% al 2030 e del 40% al 2040.

Qui sotto sono riportati anche i consumi elettrici annuali associati a queste flotte (espressi in TWh, che ricordiamo essere miliardi di kWh).

Per quanto riguarda il panorama elettrico, nel 2019 in Italia abbiamo consumato circa 320 TWh di energia elettrica, di cui circa il 35% generata da fonti rinnovabili e la restante parte invece coperta da fonti fossili (principalmente gas naturale) e importazioni dai paesi confinanti.

Il grafico è tratto dal più recente documento sugli scenari futuri italiani redatto da Terna e Snam [7], ovvero gli operatori di trasmissione energetica, in inglese Transmission System Operator o TSO) e mostra quale sia l’evoluzione attesa al 2030 e 2040 per carico e generazione, sotto diversi scenari. In particolare FF55 è il “fit for55” europeo. Senza scendere nei dettagli evidenziamo che il contributo di solare ed eolico (segmenti gialli e verdi chiaro delle barre) aumenterà vertiginosamente in tutti i casi.

Il sistema elettrico cambia schema

La generazione tradizionale da centrali termoelettriche è di per sé programmabile, ovvero attivabile e regolabile a piacimento (seppur anch’essa con dei limiti tecnici di regolazione). Fotovoltaico ed eolico invece costituiscono generazione rinnovabile cosiddetta non-programmabile a causa della loro intrinseca dipendenza dalle sorgenti eoliche e solari, indipendenti dal nostro controllo (cicli giorno-notte, fattori meteo ecc.).

Ma non solo. Questa capacità di generazione futura sarà sempre più frammentata e distribuita rispetto al panorama elettrico classico che vede relativamente pochi grandi punti di generazione (centrali termoelettriche).

Il sistema elettrico italiano dovrà quindi gestire una sempre maggiore quota di generazione non-programmabile e distribuita, continuando a garantire in ogni momento il bilanciamento tra generazione e carico (ricordiamo che il sistema elettrico necessita di essere mantenuto costantemente in preciso equilibrio, pena il collasso del sistema stesso!).

Nella Figura qui sopra vediamo in modo molto semplificato tutti i possibili attori di questa grande sfida: non solo generazione e carichi, ma anche scambi con i paesi interconnessi, sistemi di accumulo elettrico dedicati alla rete, sistemi che sfruttano momentanei eccessi di energia e anche la flotta di veicoli BEV in un dato momento connessi alla rete.

I veicoli elettrici, infatti, possono essere visti come dei semplici carichi indipendenti e non gestiti (unmanaged), come dei carichi che con opportune accortezze possono essere adattati alle esigenze della rete (V1G) oppure addirittura come degli accumuli elettrici che in alcuni momenti possono fornire energia (e/o servizi ancillari) alla rete elettrica nazionale (V2G). In questo articolo ci limitiamo ad analizzare la gestione più semplice della ricarica dei BEV, il V1G.

Impatti dei BEV sul sistema elettrico

Confrontando il consumo elettrico italiano del 2019 (320 TWh), con i totali stimati dell’energia annuale consumata dai BEV in Tabella 2 (ca. 10.5 e 42 TWh al 2030 e 2040) possiamo avere già un’idea dell’impatto in termini energetici dei BEV sul sistema italiano: al 2030 si avrebbe un carico elettrico annuale aggiuntivo di circa il 3% sul totale e al 2040 del 13%. In termini relativi, dal punto di vista energetico l’impatto è limitato e probabilmente sarà paragonabile, se non inferiore, a quello causato dall’elettrificazione di altri settori non considerati in questo studio (pensiamo ad esempio alle pompe di calore che progressivamente vanno a sostituire gli impianti di riscaldamento a gas naturale degli edifici, oppure alla crescente elettrificazione in ambito industriale).

Ma se da un punto di vista puramente energetico annuale l’impatto è limitato, non è detto che lo sia anche dal punto di vista delle potenze e quindi del bilanciamento del sistema. Perché? Perché la ricarica dei BEV, quindi la loro richiesta di energia (e potenza), potrebbe risultare concentrata in momenti più o meno critici per il bilanciamento del sistema elettrico.

Qui di seguito riportiamo qualche risultato delle simulazioni di scenari futuri sempre tratti da [1]. Per i dettagli della metodologia adottata rimandiamo alla lettura dello studio ma in estrema sintesi diciamo che è stato costruito un modello che analizza il bilanciamento carico-generazione di un anno completo del sistema elettrico italiano, ora per ora, considerando dei profili di ricarica dei BEV dapprima non controllati [8] e poi opportunamente modificati con logica V1G.

Bilanciamento rete, con o senza BEV?

Vediamo qui sopra come potrebbe modificarsi il diagramma di carico nel 2040 senza una gestione delle ricariche dei veicoli BEV (lo scenario 2030 è omesso perché con solo il 10% di BEV gli effetti sono assai ridotti). In rosso si osserva il contributo ora per ora dei BEV in ricarica (pari alla somma dei segmenti PC, HDT e LCV, per chiarezza grafica è mostrato solo quello dei PC in verde), in grigio il profilo del carico elettrico 2019 e in nero quello 2040 (equivalente alla somma dei profili grigio e rosso).

Osserviamo quindi come la ricarica dei BEV non gestita causi un aumento dei picchi di potenza richiesta al sistema elettrico, fino a una decina di GW aggiuntivi in quella settimana, collocati proprio nelle ore del tardo pomeriggio-sera in cui già insiste un picco di domanda elettrica.

Queste ore della giornata sono già oggi critiche per il sistema elettrico e lo saranno ancor più in futuro (ricordiamo il previsto incremento del fotovoltaico) visto che corrispondono a quelle di calo e azzeramento dell’insolazione.

Possiamo quindi intuire che cercare di spostare la ricarica dei BEV lontano da quelle ore ‘critiche’ della giornata avrebbe sicuramente un effetto benefico per il sistema, ma come sarebbe opportuno spostarla? Anticiparla? Posticiparla? In quali ore?

Nei sistemi elettrici tradizionali la strategia adottata è quella di favorire lo spostamento dei carichi verso la notte in cui si ha un generalizzato calo di domanda elettrica (che richiederebbe quindi la modulazione fino allo spegnimento di alcune centrali termoelettriche). Probabilmente questo concetto ci è familiare perché ricordiamo tutti (tranne forse i più giovani) le tariffe elettriche biorarie e quindi le lavatrici da programmare durante la notte.

Scegliere l’ora giusta per la ricarica

Per supportare il sistema elettrico italiano del futuro molto probabilmente occorrerà invece una strategia opposta per spostare i carichi durante le ore diurne centrali, proprio a causa della crescente penetrazione del fotovoltaico nel mix di generazione.

Per verificare questa affermazione sono stati modificati i profili di ricarica BEV semplicemente anticipando o posticipando la ricarica dei BEV-PC di 7 ore, lasciando invece inalterati i profili di LCV e HDT. Questa è un’ipotesi del tutto arbitraria ma ci è utile per indagare i possibili effetti, sia positivi che negativi, sul sistema.

Nel grafico qui sopra vediamo gli effetti di queste possibili strategie V1G sulle curve di carico: in nero la ricarica totalmente unmanaged, in rosso lo spostamento delle autovetture private verso la notte (+7h) e in verde verso le ore centrali (-7h). Le curve risultanti del carico sono abbastanza diverse tra loro ed effettivamente i picchi di carico nazionale si spostano e/o si riducono.

Nella tabella seguente, alcuni dei risultati annuali più interessanti derivanti dalle simulazioni a livello di sistema. Questi numeri ci aiutano a capire quali siano i vantaggi associati ad uno spostamento della ricarica.

Il problema dell’overgeneration

Il carico totale aumenta con l’aumentare della penetrazione dei BEV al 2030-2040, la penetrazione delle rinnovabili nel soddisfacimento del carico elettrico cresce sensibilmente rispetto al 2019, come d’altronde ci attendevamo vista la crescita di fotovoltaico ed eolico, e con essa diminuisce il fattore emissivo annuale medio dell’energia (gCO2/kWhel).

Aumenta però anche la difficoltà di sfruttare efficacemente la generazione elettrica non-programmabile e quindi compaiono quote di cosiddetta overgeneration, ovvero generazione da fotovoltaico ed eolico che non viene sfruttata perché in quel momento non c’è carico sufficiente per consumarla (ricordiamo che in questo studio non è incluso lo storage elettrico a livello di rete che sicuramente sarà presente in futuro per supportare gestione e bilanciamento, ma questa omissione è voluta proprio per isolare il possibile contributo dei BEV). Interessante osservare anche i risultati in termini di picco di generazione residua, ovvero di quella generazione tradizionale (centrali a gas), chiamata ad intervenire per pochissime ore all’anno al fine di soddisfare punte di carico elettrico residuo.

Le ultime due colonne sono quelle relative ad uno gestione V1G delle ricariche con le strategie opposte (verso la notte ‘PC+7h’ e verso il giorno ‘PC-7h’).

Confrontandole con il 2040 senza alcuna gestione delle ricariche abbiamo la conferma del fatto che uno spostamento verso le ore centrali della giornata ha effetti positivi su tutti gli indicatori: aumenta la penetrazione di rinnovabili riducendo quindi la CO2 emessa, si riduce l’overgeneration di rinnovabili e soprattutto si riduce anche il picco di generazione residua (riportandolo a valori prossimi a quelli del 2019 anche senza considerare accumulo elettrico ! ).

I vantaggi economici della gestione V1G

Un vantaggio intrinseco di questa strategia deriverebbe dal mercato dell’energia. Nelle ore centrali del giorno l’alta penetrazione del fotovoltaico porterà a prezzi inferiori dell’energia (assistiamo già oggi a fenomeni del genere nell’attuale mercato elettrico, anche se per poche ore e in zone limitate).

Qualcosa già viene proposto da alcuni operatori del settore, ma in futuro è assai probabile che vedremo sempre più tariffe differenziate per la ricarica dei veicoli a seconda delle ore del giorno. Questo fattore porterà naturalmente gli utenti a modificare alcune loro abitudini per risparmiare sul costo della ricarica.

Benefici per utenti e produttori…

E il vantaggio sarebbe in realtà duplice. Da un lato gli utenti BEV spunteranno prezzi più favorevoli. Dall’altro chi possiede gli asset di generazione rinnovabile riuscirà a vendere energia che non avrebbe potuto valorizzare altrimenti (se non stoccandola per poi cederla successivamente alla rete ma con un aggravio tecno-economico causato dalla necessità di accumuli elettrici).

…e per il sistema elettrico

Oltre a questo aspetto che per il momento non quantifichiamo per non addentrarci in questioni prettamente legate ai mercati dell’energia, abbiamo visto poco sopra che il sistema elettrico avrebbe anch’esso dei benefici diretti e quantificabili:

– Riduzione del picco di generazione residua necessaria.

– Riduzione dell’overgeneration di rinnovabili.

– Aumento della penetrazione delle rinnovabili e quindi minori emissioni di CO2 imputabili alla generazione elettrica, soggette al sistema europeo valorizzazione economica della CO2 risparmiata detto Emission Trading System (EU ETS).

In alternativa, le emissioni possono essere considerate remunerate in modo analogo ma inverso rispetto alle attuali penalità che devono pagare i produttori di autoveicoli per i loro veicoli che in omologazione emettono più di 95 gCO2/km.

Sarebbe come a dire: a livello regolatorio il decisore politico chiede ai costruttori di pagare 95€ per ogni grammo di eccesso della CO2 dell’intera loro produzione di veicoli rispetto alla soglia di 95 gCO2/km, per favorire la decarbonizzazione. All’inverso si potrebbe pensare di remunerare in modo analogo coloro che portano a una riduzione della CO2, ad esempio spostando la ricarica nelle ore di maggiore produzione solare.

Il bilancio? 4-10 cent in meno a kWh

Facendo conti un po’ complicati, che qui non si riportano, si ottiene il numero riportato nella tabella qui sotto sotto la voce “Riduzione CO2 compensazione regolatoria”.

Possibili benefici economici derivanti da una gestione della ricarica (c€/kWh) Nella tabella sono riportati i risultati della quantificazione di questi benefici economici che sommati oscillano tra i 4 i 10 centesimi di € al kWh. Si potrebbe quindi pensare di stornare questi benefici, sotto forma di uno sconto sulla tariffa di ricarica, agli utenti che decidessero di ricaricare i propri veicoli nelle ore più opportune della giornata.

Uno sconto sulla ricarica per le BEV?

Questo sconto, unito a prezzi dell’energia intrinsecamente più bassi nelle ore centrali del giorno, rappresenterebbe un’importante leva economica per la gestione V1G della ricarica dei BEV con evidenti benefici per tutto il sistema elettrico nazionale.

In conclusione, si può quindi affermare che la ricarica dei BEV rappresenti indubbiamente una sfida ma anche una grande, e per certi versi inaspettata, opportunità di supporto alla rete.

∗Ricercatore presso l’Università di Pisa all’interno del gruppo di ricerca di Sistemi Elettrici dell’Università di Pisa coordinato dal professor Massimo Ceraolo Full Professor of Electric Power Systems. l progetto di ricerca è finanziato con i fondi del PNRR

Un breve glossario per capire…

BEV : Battery Electric Vehicle, veicolo elettrico a batteria

FER : Fonti Energetiche Rinnovabili, ad es. solare, eolico, idroelettrico, geotermia, biomasse ecc.

Fattore emissivo dell’energia elettrica : espresso in gCO2eq/kWhel, rappresenta i grammi equivalenti di CO2 che vengono emessi in atmosfera per generare 1 kWh di energia elettrica. In genere se ne calcola il valore medio annuale per l’intero paese.

Fit for 55 : pacchetto di riforme e regolamenti dell’Unione Europea, incentrate sulla lotta al cambiamento climatico. Traguardano la riduzione delle emissioni climalteranti del 55% rispetto ai livelli del 1990, con l’obbiettivo di arrivare alla “carbon neutrality” per il 2050.

Generazione programmabile : Impianti di generazione dell’energia elettrica che possono essere utilizzati su richiesta dei gestori della rete elettrica, in base alle esigenze del mercato. I generatori programmabili possono essere accesi o spenti e modulati in base alle esigenze del sistema.

Generazione non programmabile : Impianti di generazione dell’energia elettrica direttamente vincolati a fonti energetiche intermittenti ed aleatorie (ad es. fotovoltaico ed eolico). I generatori non programmabili possono essere accesi solo quando è presente la fonte energetica (ad es. sole, vento).

Overgeneration : quota di energia che potrebbe essere generata (da impianti non programmabili) in momenti in cui non esiste un carico elettrico che possa consumarla. Di fatto questa energia non verrà generata (è chiamata anche ‘curtailment’).

PNIEC : Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima che stabilisce gli obiettivi nazionali al 2030 sull’efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO2, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell’energia e competitività, sviluppo e mobilità sostenibile, delineando per ciascuno di essi le misure che saranno attuate per assicurarne il raggiungimento.

Unmanaged : ricarica completamente non gestita, condizionata solo dalle abitudini dei guidatori.

V1G : anche chiamata ‘smart charge’, ricarica intelligente, è la gestione della ricarica dei veicoli elettrici in una sola direzione: l’elettricità fluisce sempre dalla rete elettrica al veicolo elettrico ma può essere gestita in termini di tempistiche e potenza.

V2G : Vehicle to Grid, è la gestione dei veicoli elettrici connessi alla rete di tipo bidirezionale. Oltre alle caratteristiche del V1G è aggiunta la possibilità del veicolo di fornire energia e servizi alla rete elettrica.

kWh, TWh: Unità di misura dell’energia elettrica, terawattora = miliardi di chilowattora. Se pensiamo che un BEV ha mediamente a bordo un accumulo elettrico di capacità pari a 50 kWh, significa che 20 milioni di BEV rappresentano un accumulo totale di 1 TWh.

