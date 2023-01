Sion al bivio: 20 giorni per vivere o morire

Sion al bivio: mancano 20 giorni alla scadenza della campagna per raccogliere altri 3.500 ordini (con anticipo), indispensabili per tenere vivo il progetto.

Sion al bivio: a Natale già entrati mille ordini, ne servono altri 2.500

Ce la faranno i due ragazzi tedeschi di Sono Motors, che da sei anni inseguono il sogno di lanciare una citycar tutta ricoperta di pannelli solari? L’ennesima campagna di raccolta fondi è stata lanciata l’8 dicembre e si concluderà dunque sabato 28 gennaio. Dentro o fuori. L’obiettivo è di raccogliere anticipi per 100 milioni lordi, per finanziare l’ultima fase di sviluppo della Sion e dare finalmente il via alla produzione a inizio 2024. Finora sono stati costruito i prototipi con i quali si stanno svolgendo prove di affinamento in tutta Europa (in Italia si tengono i crash-test sicurezza). Ma restano da costruire i veri veicoli pre-serie e far partire la produzione, già prevista presso la Valmet Automotive di Uusikaupunki, Finlandia. Ce la faranno? Per ora sappiamo che dopo due settimane dal lancio della campagna, la vigilia di Natale, gli ordini avevano raggiunto quota mille. Ovviamente con versamente del denaro solo al raggiungimento della quota-obiettivo di 3.500.

Il n.1 Hahn: “5.800 km di autonomia solare all’anno”

Il video-appello dei due giovani fondatori di Sono Motors, il CEO Laurin Hahn e Jona Christians.

Laurin Hahn, co-fondatore e CEO di Sono Motors, ci crede e assicura che il programma è a buon punto, sarebbe una tragedia farlo fallire proprio ora. “In un test in condizioni reali a dicembre, il mese con il minor numero di ore di luce, abbiamo raggiunto i 28 km di autonomia solare pura a settimana. Significa che siamo già in grado di raggiungere l’80% della resa solare invernale prevista un anno prima della produzione pianificata. Il veicolo di convalida conferma il potenziale per 5.800 km medi di autonomia solare annuale a Monaco, grazie all’integrazione unica dei moduli solari nell’intero corpo. E la ricarica bidirezionale funziona. Siamo stati in grado di testare la nostra tecnologia di ricarica V2V con 3 fasi a 13 A, con amperaggio limitato durante i primi cicli di prova. Ciò porta a una potenza di carica bidirezionale di 8 kW AC tra una Sion e una EV di serie non modificata.Dopo l’inizio produzione, un aggiornamento software OTA consentirà alla Sion di ricaricarsi fino a 11 kW AC“.