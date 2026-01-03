Va bene la sostenibilità, ma non nel parcheggio sotto casa. Che si trovi spazio altrove. È questo il ritornello di chi protesta a ogni nuovo stallo per la ricarica elettrica. Poco importa che gli avvisi pubblici siano stati diffusi con largo anticipo: si accusa comunque l’amministrazione di non aver informato. Il classico fenomeno NIMBY, “Non nel mio cortile” dove emerge anche una certa leggerezza — per non dire irresponsabilità — da parte di alcuni amministratori locali. Emblematico il caso del sindaco che prima autorizza la colonnina di Enel X e poi rinnega tutto, puntando il dito contro “i colori sgargianti del rivestimento” della colonnina. Eppure la livrea delle stazioni è nota.

Retromarcia del sindaco a Osasco: non gli piace il colore…

Nel piccolo paese piemontese i cittadini hanno avviato una raccolta firme per chiedere a Enel X di spostare la colonnina di ricarica. Il motivo? Si critica l’impatto visivo. Un’obiezione che può avere un senso, finché non riemerge — puntuale — l’accusa di «perdita di tre posti auto». Gira e rigira, il nodo è sempre quello. Ad Osasco, come riportato da Torino Cronaca e Torino Oggi, entra in scena il sindaco Adriano Miglio. Il primo cittadino aveva approvato l’installazione, salvo poi precisare che «dal progetto presentato dall’azienda non era così immediato capire l’ingombro che avrebbe avuto e sicuramente non ci aspettavamo dei colori così sgargianti».

Eppure la livrea di Enel X è ben nota e l’ingombro minimo come si vede dalla foto qui sotto. La colonnina, spiegano i giornali piemontesi, è stata collocata accanto all’ala coperta del centro storico. Il monumento è tutelato? No, non ci sono vincoli.

E arriva la chicca finale del sindaco: «Preferirei che venga completamente rimossa. Abbiamo già una colonnina a Osasco, vicino alla farmacia, ed è sottoutilizzata. Non ce n’è quindi alcun bisogno». Peccato che basterebbero poche auto elettriche in più in paese per rendere quella colonnina tutt’altro che sempre disponibile.

Proteste anche a Forlì, non nel mio parcheggio

La sindrome Nimby si manifesta anche in Romagna, a Forlì. La testata locale Forlì Today titola: «Colonnine elettriche installate senza preavviso: parcheggi eliminati». È la segnalazione di una cittadina che parla di «disagio» per le colonnine in fase di installazione in via Don Vasumi. Stesso copione del comune torinese: «eliminano diversi parcheggi pubblici». E questo nonostante la stessa cittadina riconosca che «la mobilità sostenibile è un obiettivo condivisibile». Una formula tipicamente Nimby: non nel mio cortile, o meglio, non nel mio parcheggio. L’accusa rivolta all’amministrazione? «Installate senza alcun preavviso da parte del Comune».

Eppure basta una rapida ricerca online per trovare numerosi articoli sul piano comunale che prevede l’attivazione di 140 colonnine. È evidente che qualche parcheggio andrà perso, ed è altrettanto evidente che un certo disagio ci sarà. Ma se l’obiettivo è ridurre gas di scarico e inquinamento acustico, qualche sacrificio diventa inevitabile. In una dichiarazione, l’assessore Giuseppe Petetta aveva illustrato anche i criteri di scelta: «Un nuovo piano delle postazioni di ricarica dei veicoli elettrici individuando 24 location caratterizzate da polarità di interesse, parcheggi, aree urbane e zone densamente frequentate. In tali postazioni verranno installate complessivamente 36 nuove stazioni di ricarica che si andranno ad aggiungere a quelle già presenti sull’intero territorio comunale».

Non solo parcheggi: anche i blackout sarebbero colpa delle colonnine…

Sorvoliamo sulle critiche al paesaggio — si attacca la colonnina mentre si tollera di tutto nei nostri centri storici — perché dopo il tema dei parcheggi arriva puntuale un’altra accusa ricorrente: le colonnine provocherebbero i blackout.

Il caso di Granarolo dell’Emilia lo abbiamo già documentato. Ma il tema riaffiora anche su un quotidiano autorevole come La Stampa, nella rubrica Lo Specchio dei Tempi, dove alcuni lettori sostengono che le colonnine consumino troppa energia e provochino black out. Addirittura più dei condizionatori, sempre più diffusi.

