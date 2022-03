Simone racconta 15 mila km con la Corsa-e

Simone racconta un anno e 15 mila km con la Opel Corsa-e. È soddisfatto, nonostante i rincari dell’energia: “Basta un piccolo cambio di mentalità…”. Per condividere la vostra esperienza in elettrico, scrivete a info@vaielettrico.it

di Simone Grondona

“E ro stanco di pagare (120 euro al mese) di parcheggio in centro a Bologna. E, visto che la mia cara Kia Venga stava cominciando a dare problemi e a farmi spendere per risolverli, ho deciso di puntare sulla Opel Corsa-e “.

Simone: “La ricarico a casa, con una presa Smart

“ Dopo un anno e 15.000 km fatti posso dirmi soddisfatto! Il primo impatto è stato incredibile. Non avendo mai guidato un’ elettrica sono rimasto sorpreso dalla ripresa e dalla velocità immediata (la velocità massima è limitata a 150km/h) La ricarico senza colonnina, abitando al piano terra con parcheggio fronte-casa (ho aggiunto una presa smart per verificare i consumi). Ho cominciato a ricaricala così, sotto suggerimento del venditore ( “Prima di investire, prendici la mano poi decidi cosa fare”). Bene, dopo un anno sono ancora senza colonnina. E la uso tutti i giorni. Ho già eseguito il primo tagliando, aggiornamento tramite PC e sostituzione filtro abitacolo. E veniamo ai pro e i contro, secondo la mia esperienza “ .

Simone: ecco i pro e i contro, a partire dal pieno a 10 euro

— PRO:

– “ Ho una seconda auto diesel ( i cui km sono calati drasticamente da quando ho la Corsa-e).

– l’auto è stata presa con intenzione di restituirla/ cambiarla fra 4 anni ( sono operaio..non miliardario)

– non pago il bollo per 5 anni né parcheggi su strisce blu ed entro nelle Ztl con apposito tagliando. Vale anche per le ibride, ma solo se risiedi a Bologna (io sono in periferia).

– costo del tagliando irrisorio rispetto al motore termico

– costo del pieno 10€ circa batteria da 50kWh (contratto a prezzo bloccato, per fortuna)

– più soldi in tasca, divertimento alla guida.

— CONTRO:

– chi non ha possibilità di ricaricarla ” vicino casa” con presa normale…

– i viaggi a lunga percorrenza ….sono in lavorazione!

– costi delle ricariche pubbliche alti “ .

“Nonostante gli aumenti non tornerei indietro”

“ Io sono soddisfatto, e nonostante gli aumenti che sono avvenuti ultimamente, non tornerei indietro. Ho fatto un acquisto ponderato, ho sempre odiato la maxirata finale, il rifinanziamento…Ma mi sono sempre trovato con 5 anni di rate più bolli , tagliandi costosi (Casa madre) e problemi meccanici…. Chi acquista un’auto elettrica deve , secondo il mio parere, valutare costi/benefici personali, INFORMARSI BENE (grazie anche a questo forum). E alla fine si accorgerà che un’auto con motore elettrico non è tanto diversa da una con motore termico. Basta un piccolissimo cambio di mèntalita “ ‘.