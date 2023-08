Simon Kucher e l’anomalia Italiana: l’auto elettrica decollerà se…

«In prospettiva 2035 noi scommettiamo ancora sull’auto elettrica; ma a condizione che gli italiani non la vedano come una costrizione, bensì come la convergenza di interessi collettivi e individuali». Sono parole di Francesco Fiorese, General manager Italia della società mutinazionale di consulenza Simon Kucher.

Serve la convergenza fra gli attori del cambiamento

Simon Kucher ha appena diffuso la ricerca “Global Automotive Study”. Rileva, tra l’altro, un aumento globale dell’attenzione per l’auto elettrica, con punte del 90% in Cina e livelli tra il 60 e il 70% in Europa. La contrazione del potere d’acquisto, tuttavia, induce la maggioranza degli intervistati a posticipare l’acquisto di una nuova auto, quindi anche la sostituzione con una BEV. Questo va di pari passo con un generale aumento dei prezzi, quantificato tra il 15 e il 20%.

Nella video intervista pubblicata sul nostro canale Youtube, però, abbiamo chiesto a Francesco Fiorese e al responsabile Startegia e Marketink di Simon Kucher Giovanni Lovat di analizzare in particolare il caso italiano, un’anomalia nel panorama europeo. I motivi del nostro vistoso ritardo nell’adozione della nuova tecnologia elettrica, abbiamo chiesto, sono di tipo economico, infrastrutturale o culturale? E soprattutto: colmeremo questo gap da qui al 2035, quando le auto endotermiche saranno bandite?

Simon Kucher ottimista “con prudenza” sul 2035 dell’auto elettrica: ecco perchè

Fiorese e Lovat sono “ottimisti, con prudenza“. Quel che ancora difetta, sottolineano, è una convergenza di intenti fra tutti gli attori del cambiamento: carmaker, istituzioni, fornitori dei servizi per la mobilità elettrica e infine (e soprattutto) potenziali utilizzatori. La filiera dell’automotive, sottolineano i nostri interlocutori, è spaccata fra chi lo cavalca, come molte medie aziende italiane della componentistica, e chi lo vede come «un male necessario, da affrontare il più tardi possibile». Ma se i brand europei cercheranno di rallentarlo, saranno i produttori asiatici ad approffittarne. E «le profezie più negative per il nostro settore automotive si auto avvereranno». La transizione è infatti «inevitabile e irreversibile: solo chi abbraccia il cambiamento potrà guidare il futuro del settore» commenta Fiorese.

I nuovi bisogni del nuovi (giovani) automobilisti

La sfida per i costruttori europei è intercettare più rapidamente i nuovi bisogni dei nuovi automobilisti, in particolare delle giovani generazioni. Un’ offerta più ampia nei segmenti di ingresso della loro gamma; un’ innovazione percepibile come valore aggiunto; una maggiore attenzione alle abitudini di consumo emergenti (sostenibilità, condivisione, mobilità come servizio). I carmaker, insomma, dovranno impegnarsi a «generare domanda e convenenza».

Comunicare la cultura dell’auto elettrica, e non solo

Lovat aggiunge un altro must: la comunicazione. L’auto in se’ è solo un tassello del paradigma, spiega. A monte c’è la comprensione della transizione energetica come necessità improrogabile. Ma in Italia «pochi hanno le idee chiare sulla crisi climatica, su come si possa contrastare, su un nuovo sistema energetico basato sulle fonti rinnovabili e la produzione diffusa. E infine su come l’auto elettrica possa inserirsi in questo scenario con con grandi vantaggi per la collettività, ma anche per gli automobilisti».

Torna in ballo il tema della cultura dell’auto elettrica, merce rara in Italia. Mancano gli ambasciatori di questa nuova tecnologia, azzarda Lovat, come sono stati, e sono tutt’ora, gli installatori per le sempre più diffuse innovazioni domestiche, dalle pompe di calore ai piccoli impianti fotovoltaici. Li ha aiutati una generosa incentivazione, fra Superbonus e sconti fiscali del 65%.

Auto elettrica: mini incentivi e un buon segnale

Come mai gli incentivi all’acquisto dell’auto elettrica sono molto più blandi e sono stati addirittura ridotti? Mantenendo inalterato l’ammontare del fondo, in gran parte inutilizzato, non valeva la pena di aumentare il singolo importo, si chiedono Lovat e Fiorese?

Tuttavia, fa notare Lovat, «un buon segnale c’è: le nuove installazioni di wallbox, ormai il doppio delle auto elettriche circolanti: il cambiamento è nell’aria».

