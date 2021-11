Silvia guida elettrico e cinese: come va la sua MG

“H o preso una MG ZS ev grazie agli incentivi di settembre, pagata 23.900€ nella versione Exclusive, la più completa. E ne sono attualmente soddisfatta. La scelta è stata dettata principalmente dal costo. L’altra auto valutata era la Mazda MX-30, simile nel prezzo e nell’autonomia, ma che mi ha fatto desistere in quanto le portiere posteriori controvento non le ho ritenute pratiche per le mie necessità. Utilizzo la mia MG tutti i giorni, nel mio tragitto verso il lavoro (distante circa 25 km) e per trasportare le mie figlie in città, tra sport, scuola e spese varie.Abbiamo sempre sacche, borse, borsoni e attrezzatura, che trovano comodamente posto). I 263 km di autonomia sono assolutamente reali, stando attenti ai consumi arriva anche a qualcosa in più. La comodità di guida la ritengo molto buona, nonostante alcune recensioni la definiscano solo discreta.

Quanto ai consumi, ho una media di 17,5 kWh/100 km, utilizzandola principalmente sulla strada statale che percorro per andare a lavoro ed in città “.