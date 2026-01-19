Silla Industries e Repower rafforzano l’alleanza: le novità in arrivo

Silla Industries e Repower rilanciano la loro collaborazione con un nuovo accordo strategico. Dopo il successo di GIOTTO, la wallbox progettata in esclusiva per Repower e premiata con la Menzione d’Onore al Compasso d’Oro 2022, le due aziende annunciano nuovi sviluppi destinati a incidere sul mercato nel corso del 2026.

Silla Technology Provider di Repower per hardware e software

Con il nuovo accordo, Silla Industries assume il ruolo di Technology Provider di Repower, ampliando il perimetro della collaborazione. Oltre a GIOTTO, l’azienda trevigiana svilupperà nuovi dispositivi e sistemi di ricarica dedicati al gruppo energetico, arricchendone l’offerta per clienti business e professionali. La scelta di puntare su un partner tecnologico nazionale, scrive Repower, riflette anche l’esigenza di adattare hardware e servizi alle specificità normative e operative del nostro mercato, evitando soluzioni standardizzate.

Il rafforzamento della partnership non riguarda solo l’hardware. Silla integrerà nei propri dispositivi Prism e Homer i servizi digitali di Repower, in particolare quelli legati al Repower Charging Net, il circuito di ricarica lanciato nel 2023 che oggi conta 1.350 punti di ricarica gestiti da imprenditori partner. A questi si affiancano i servizi per la gestione delle flotte aziendali e la rendicontazione dei consumi, elementi sempre più centrali per chi utilizza l’elettrico in ambito professionale.

L’obiettivo dichiarato è offrire un’esperienza d’uso unificata, in cui wallbox, piattaforma cloud e servizi di mobilità dialogano in modo nativo, semplificando la gestione quotidiana e riducendo le complessità operative per aziende e operatori.

Una visione condivisa sulla transizione energetica

«Crediamo nella forza delle collaborazioni che sanno unire competenze complementari», spiega Fabio Bocchiola, CEO di Repower Italia, sottolineando come il percorso comune con Silla permetta di offrire al mercato soluzioni di ricarica ad alto contenuto tecnologico e servizi su misura per le imprese. Un contributo, secondo Bocchiola, a una transizione energetica «concreta, efficace e duratura».

Sulla stessa linea Alberto Stecca, CEO di Silla Industries, che vede nel rafforzamento dell’accordo una conferma del valore della tecnologia sviluppata dall’azienda e un’opportunità per rivolgersi al mondo business con soluzioni sempre più integrate e smart. Una convergenza di visioni che punta a rendere la mobilità elettrica non un obiettivo astratto, ma uno strumento reale di innovazione sostenibile per il sistema produttivo italiano.