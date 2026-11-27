Silla Industries, azienda italiana specializzata nei dispositivi per la ricarica domestica di auto elettriche, ha siglato una partnership con Octopus Energy per integrare le proprie wallbox con Intelligent Octopus, il servizio che automatizza la ricarica spostandola nelle fasce orarie più convenienti e con maggiore disponibilità di energia rinnovabile.

L’accordo riguarda Prism V2G e i modelli precedenti del marchio Silla, a partire da Prism Solar, e rende il caricatore italiano compatibile con la tecnologia di gestione intelligente di Octopus Energy.

I clienti con una fornitura elettrica Octopus potranno registrare la propria wallbox direttamente nell’app del fornitore e impostare le preferenze di ricarica. Il sistema gestirà poi automaticamente i tempi di rifornimento, con l’obiettivo di ridurre i costi in bolletta e sfruttare al meglio l’energia disponibile.

«Chi ha già Prism Solar può attivare Intelligent Octopus direttamente dall’app di Octopus Energy. La stessa possibilità sarà disponibile fin dal lancio per chi sceglierà Prism V2G», spiega Alberto Stecca, CEO e fondatore di Silla Industries.

Oltre al risparmio per le famiglie, la ricarica intelligente può contribuire alla stabilità della rete elettrica, concentrando i consumi nei momenti di maggiore produzione rinnovabile e riducendo la domanda nelle ore di punta.

La collaborazione è attiva in Italia, con la possibilità di estenderla in futuro ad altri mercati europei. Per Silla Industries rappresenta un ulteriore passo verso una ricarica domestica sempre più connessa e capace di dialogare con i servizi energetici.

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