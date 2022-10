Silla e GE Farm, alleanza made in Padova per Caricar

Diecimila nuove colonnine Caricar per la mobilità elettrica nei prossimi 24 mesi: è l’obiettivo della nuova partnership tra GE FARM e Silla Industries.

Diecimila colonnine Caricar entro il 2024

Le due start up padovane, entrambe parte dell’ecosistema dell’innovazione Le Village by CA Triveneto, hanno siglato un accordo di collaborazione per la mobilità elettrica. Silla Industries produrrà per GE FARM le nuove colonnine di ricarica in AC, nel doppio modello in versione con cavo o versione con presa.

Il nuovo prodotto, con un design esclusivo e dal nome Caricar, verrà prodotto in 10mila esemplari entro la fine del 2024. GE FARM le utilizzerà nell’ambito della sua missione che è dotare spazi privati, condomini e luoghi pubblici di strumenti per l’e-mobility.

Alessandro Marcuzzi, CEO di GE FARM ha spiegato che la collaborazione con Silla Industries permetterà di sviluppare un dispositivo, Caricar, «capace di dialogare con l’energia fotovoltaica e di ottimizzare al meglio i consumi e i costi, oltre ad avere un design degno del migliore Made in Italy».

«I nostri prodotti sono interamente Made in Italy _ ha aggiunto Alberto Stecca, CEO di Silla Industries _: e sapere che questo nuovo accordo renderà più condivisa la smart mobility nella nostra regione non può che farci ancora più piacere».

GE Farm, accumulo privato e building automation

GE FARM sviluppa e produce nuovi sistemi di accumulo di energia basati sulle tecnologie innovative delle batterie a nichel/ferro e sodio/nichel e destinati al mercato residenziale commerciale ed industriale, un sistema di Building Automation e sistemi di ricarica per automotive.

Silla Industries è una realtà ben nota a Vaielettrico. Le sue wallbox Prism sono oggetto di una promozione sul nostro sito e il fondatore Alberto Stecca collabora con noi rispondendo alle domande relative alla ricarica domestica nella rubrica “Vaielettrico risponde”.

Silla Industries al Salone di Parigi con Energy Hub 149 e Duke 44

Fondata solo 3 anni fa, oggi conta su 41 dipendenti. Ha chiuso il 2021 con un fatturato di 2,5 milioni, commercializzando oltre 4 mila wallbox Prism. Quest’anno prevede di raddoppiare il fatturato, con l’obiettivo a medio termine di commercializzare oltre 17 mila dispositivi. Proprio in questi giorni, ha dichiarato Stecca a “Il Sole 24 Ore” sta lanciando un’operazione di raccolta di capitali per l’ulteriore sviluppo.

Silla Industries, per esempio, sarà presente al Salone dell’Auto di Parigi (17 al 23 ottobre) per presentare il nuovo prodotto Energy Hub 149 per le casa e le attività commerciali. E’ abilitato alla ricarica bidirezionale e integrato a batterie di accumulo, quindi in grado di dialogare con la rete elettrica grazie alla tecnologia V2G. Presenterà anche Duke 44, la colonnina bidirezionale in corrente continua fino a 44 kW o 2×22 kW.

