Silla a E-Charge con due anteprime: Prism NG e GEMINI

Silla Industries presenterà a Bologna, alla seconda edizione di E-Charge 2024 (7-8 maggio) due novità dedicate alla ricarica domestica e al settore Horeca: Prism Next Generation e la stazione di ricarica GEMINI.

Prism Next Generation è un dispositivo di ricarica pronto per interagire con i prossimi sistemi bidirezionali in AC. Il dispositivo sarà dotato di un display touch dal quale sarà possibile impostare la percentuale di ricarica che si intende raggiungere per sessione. Sfrutta inoltre la capacità di comunicare e identificare il veicolo connesso.

Prism NG includerà le funzionalità di Prism Solar che consentono la ricarica con l’energia prodotta in eccesso dal fotovoltaico.

Si rivolge invece al settore Horeca e a un pubblico business la seconda novità, la stazione di ricarica GEMINI. E’ un dispositivo a due vie, con un massimo di 22 kW di potenza ciascuna. Si combina con la tecnologia Plug ‘n Charge per il riconoscimento automatico dell’auto. Dà inoltre la possibilità di pagare contactless o via QR code, in combinazione con il servizio di gestione incassi Charge To It.

GEMINI è la soluzione pensata per le attività commerciali. L’eventuale geolocalizzazione della colonnina è a discrezione del proprietario della stazione, così come il prezzo per kWh da addebitare al cliente. Le due novità saranno presentate nella sessione dedicata a “Ricarica domestica e privata: tecnologie”, l’8 maggio dalle ore 9.30 alle ore 11.00.

A queste novità di prodotto Silla accompagna anche il rinnovamento dell’interfaccia utente con una nuova App per Android e iOS.

