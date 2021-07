Silk-FAW va veloce e ingaggia due nuovi top manager

Silk-FAW, la Società nata dalla Joint Venture tra Silk EV e il Gruppo FAW, ha annunciato oggi le nomine di due nuovi top manager. Si tratta di Carlo Della Casa come Product Development Director e di Davide Montosi come Director Software & Electronic Technologies.

Per la regia della serie S e per l’elettronica

In qualità di Product Development Director Della Casa sarà a capo delle attività di sviluppo della serie “S”, assicurando in questo modo l’integrazione di tutte le funzioni aziendali in vista del lancio. Responsabilità principale di Montosi sarà quella di guidare lo sviluppo del software e delle tecnologie elettroniche, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale, all’ interfaccia uomo-macchina e alla connettività.

Krane: la Motor Valley è terra di talenti

Il presidente di Silk-Faw Jonathan Krane ha così commentato l’ingaggio dei due nuovi top manager: «Siamo entusiasti di inserire due ulteriori talenti al nostro team, entrambi riconosciuti a livello internazionale, ma allo stesso tempo fortemente radicati nella Motor Valley emiliana». «Stiamo costruendo _ ha aggiunto _una squadra di persone con l’expertise per implementare strategie a livello tecnico, industriale e ingegneristico per avere successo in questo settore altamente competitivo».

Della Casa e Montosi, “prodotti” del vivaio Ferrari

Carlo Della Casa vanta oltre 30 anni di esperienza nel settore automotive, iniziata presso Ferrari come Head of Vehicle Engineering. Nel 2014 entra in McLaren Automotive in qualità di Chief Technical Officer, prima di unirsi a Lamborghini come Chief Technical Director nel 2019.

Davide Montosi ha iniziato la sua carriera in Ferrari, sviluppando software e sistemi di controllo per Maserati e Ferrari. Dopo il trasferimento nel Regno Unito entra in McLaren Automotive, dove ha ricoperto prima il ruolo di responsabile dei controlli, per diventare quindi Direttore dei sistemi elettronici e dei controlli, guidando la definizione della roadmap per lo sviluppo dei componenti elettronici. Montosi ha conseguito un Master in Ingegneria Informatica, Sistemi di Controllo e Automazione Industriale presso l’Università di Pisa.

