Silk-Faw non ha i soldi per il terreno. La Regione dà l’ultimatum

Rischia di fallire il mega progetto Silk-Faw per impiantare nel cuore della Motor Valley una grande fabbrica di Hypercar elettrificate con marchio Hongqi.

Silk-Faw non si è presentata al rogito

Qualche giorno fa la joint venture sino americana non si è presentata all’appuntamento fissato per sottoscrive il rogito di acquisto dell’area su cui dovrebbe sorgere la nuova fabbrica, alla periferia di Reggio-Emilia.

Krane, CEO di Silk-Faw, a caccia di un miliardo

E ora la Regione Emilia-Romagna pretende chiarimenti e convoca i dirigenti per un incontro chiarificatore, pare fissato per il 14 luglio. Stando alle voci si sarebbero incrinati anche i rapporti fra il socio cinese Faw e il fondatore di Silk EV Jonathan Krane. Krane sarebbe ancora alla ricerca dei finanziamenti necessari a reaizzare il progetto.

La produzione avrebbe dovuto partire nel 2023 con un primo modello ibrido plug in, l’Hongqi S9, già presentato lo scorso settembre a Milano a margine della Design Week. Ma l’area di Gavassa non è stata ancora acquistata, della fabbrica da 360 mila metri quadrati non si vedono nemmeno le fondamenta, e a quanto pare non c’è traccia del miliardo e 300 milioni di euro necessari per completare l’investimento.

Colla (Emilia-Romagna) lo convoca: dica sì o no

La joint venture ha palato di problemi con la finalizzazione di un contratto di mutuo per l’acquisto di terreni. Intervistata da Reuter, l’amministratore delegato Katia Bassi ha dichiarato che Silk-FAW fornirà ampi chiarimenti la prossima settimana su vari aspetti del progetto, compresi quelli finanziari. Ma ha anticipato che Silk-FAW sta lavorando per raccogliere la somma di oltre 1 miliardo di euro per il piano. «Questa è la quantità necessaria per questo progetto, questo è un dato di fatto, chiaramente non possiamo tornare indietro su questo o farlo con meno», ha detto.

L’Assessore allo sviluppo economico dell’Emilia-Romagna Vincenzo Colla ha ammesso ieri di essere preoccupato e di aver fissato un appuntamento con i dirigenti di Silk-Faw per la prossima settimana. Vuole verificare se la società ha fondi sufficienti per procedere con gli investimenti promessi. «Ad oggi i flussi finanziari non sono stati all’altezza delle esigenze», ha detto Colla. «Ci aspettiamo di vedere una tabella di marcia finanziaria per rendere sostenibile questo investimento».

Al lavoro 75 ingegneri, ma su cosa?

Silk-FAW opera attraverso una società italiana di proprietà di un’altra con sede in Irlanda. E’ controllata per l’85% dal presidente Jonathan Krane, e per il 15% da FAW. Per il momento sta operando con 75 ingegneri in un locale messo a disposizione dal Tecnopolo di Reggio Emilia. Ma nel frattempo hanno abbandonato l’azienda sia il responsabile tecnico del progetto Roberto Fedeli, sia il super consulente Amedeo Felisa. Entrambi ex Ferrari, sono passati ora alla Aston Martin.

Katia Bassi non ha fornito dettagli sull’attività del team ma ha assicurato che nonostante il ritardo nell’acquisto del terreno l’azienda ha continuato a sviluppare i due modelli che vuole produrre in Italia, l’hypercar ibrida S9 e l’auto sportiva elettrica S7.

