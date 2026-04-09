Silence sceglie Opinion Leader per il lancio in Italia













Silence sceglie Opinion Leader per rilanciare la comunicazione in Italia: primo passo per rafforzare la presenza degli scooter elettrici spagnoli nel nostro mercato.

Abbiamo già parlato di Silence su queste pagine come uno dei protagonisti europei più interessanti della mobilità elettrica urbana. Il marchio spagnolo, nato a Barcellona e cresciuto all’interno dell’ecosistema industriale di Acciona, punta ora a rafforzare la propria presenza nel nostro Paese con un nuovo passo strategico: la scelta di Opinion Leader come agenzia di marketing e PR per l’Italia. Un segnale chiaro che indica l’avvio di una nuova fase che dovrebbe portare a una presenza concreta sul mercato italiano.

Silence non è un nome qualsiasi nel panorama della mobilità elettrica leggera. Il brand nasce con l’obiettivo di semplificare la vita nelle città attraverso veicoli elettrici progettati attorno alla batteria rimovibile proprietaria, diventata negli anni uno dei suoi principali elementi distintivi. Non a caso l’azienda rappresenta il braccio tecnologico per la mobilità elettrica del gruppo Acciona, uno dei principali operatori globali nelle infrastrutture e nelle energie rinnovabili.

Una partnership per rafforzare la presenza nel mercato italiano

La scelta di affidare a Opinion Leader la gestione delle attività di marketing, relazioni pubbliche e influencer strategy segna un passaggio importante nella strategia italiana del costruttore spagnolo. L’agenzia milanese, prossima ai 40 anni di attività, porterà in dote un’esperienza consolidata nel settore automotive e due ruote. Per anni ha ricoperto lo stesso ruolo per un’altro brand dell’elettrico a due ruote (NIU) e quindi conosce bene il settore.

Per Silence si tratta di molto più di una collaborazione operativa: è il primo tassello di un percorso strutturato di rilancio e posizionamento nel mercato italiano, oggi tra i più complessi ma anche tra i più promettenti per la mobilità urbana elettrica. Silence infatti da alcuni anni ha il piede nella porta del mercato italiano, ma non ha ancora varcato con decisione la soglia.

Il contesto non è casuale. Il marchio arriva da anni di risultati importanti in Europa, dove ha costruito una presenza significativa grazie a una proposta tecnologica interessante e un ecosistema unico per i contesti urbani e professionali.

Tecnologia proprietaria e strategia europea: il vantaggio competitivo Silence

Uno dei punti di forza del brand resta infatti il sistema di batteria estraibile su trolley, progettato per superare uno dei principali ostacoli all’adozione degli scooter elettrici: la ricarica domestica. La possibilità di trasportare la batteria come un piccolo bagaglio e ricaricarla ovunque rappresenta una soluzione particolarmente interessante per le città europee dense e con parcheggi su strada.

Questa tecnologia ha contribuito in modo decisivo al posizionamento di Silence tra i leader europei nel segmento degli scooter elettrici premium, aprendo anche la strada allo sviluppo delle microcar urbane elettriche della gamma.

L’obiettivo ora è replicare – e possibilmente superare – questi risultati anche in Italia, un mercato storicamente centrale per le due ruote, ma che ancora fatica a digerire l’elettrico.

Perché Silence potrebbe piacere agli italiani

Il potenziale di Silence nel nostro Paese è concreto. Da un lato c’è il sistema di batterie removibili e intercambiabili, che riduce drasticamente le difficoltà di ricarica; dall’altro una proposta che punta su prestazioni equilibrate, qualità costruttiva e uno stile curato, elementi molto apprezzati dagli utenti italiani delle due ruote. Il tutto con un’offerta commerciale vantaggiosa, che scopriremo nel dettaglio nelle prossime settimane.

In un contesto urbano sempre più attento a sostenibilità e accessibilità, scooter progettati attorno alla praticità quotidiana e a una esperienza d’uso semplice ma evoluta potrebbero rappresentare una leva decisiva per accelerare la diffusione della mobilità elettrica leggera nel Paese.