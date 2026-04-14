Silence S02: 138 km di autonomia, 85 km/h. Arriva in Italia a 3.790 €













Silence lancia in Italia il nuovo scooter elettrico S02: fino a 138 km di autonomia, batteria estraibile e prezzo da 3.790 euro prima degli incentivi.

Giusto pochi giorni fa, abbiamo parlato dell’accordo tra Silence e Opinion Leader, avevamo detto che presto sarebbero arrivate novità. Non ci aspettavamo che sarebbero arrivate così presto, ma il produttore di Barcellona ha annunciato la commercializzazione nel nostro paese del modello di punta il Silence S02. Il lancio sul mercato italiano avviene attraverso una rete in espansione ma con già 30 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Silence S02, come è fatto?

L’S02 è uno dei modelli di maggior successo di Silence ed è stato rinnovato per poco più di un anno fa per renderlo più tagliato sulle necessità dei commuter europei. È infatti il modello più venduto del suo segmento in Europa.

Il nuovo S02 è dotato di ruote di diametro maggiore, e riduce il proprio peso fino a 132 chilogrammi (senza batteria). Due elementi che migliorano l’esperienza di guida soprattutto di chi ne fa un utilizzo intensivo o professionale (riders e conducenti di flotte commerciali). Lo spazio sotto la sella è stato ampliato è in grado per ospitare un casco.

Il nuovo S02 integra la piattaforma digitale My Silence, che consente localizzazione in tempo reale, accensione keyless, monitoraggio della carica e condivisione temporanea del veicolo. Funzioni pensate non solo per l’utente privato, ma soprattutto per operatori professionali.

Sono disponibili tre modalità di guida — Eco, City e Sport — mentre il nuovo display TFT a colori mostra velocità, autonomia residua, livello batteria, temperatura e chilometraggio.

Il restyling introduce anche una nuova estetica con tre colorazioni disponibili: bianco, verde e grigio, rafforzando l’identità del modello in un segmento sempre più competitivo anche sul piano del design.

Due versioni una batteria unica

La versione L3e offre un’autonomia omologata di 138 chilometri e raggiunge una velocità massima di 85 km/h. Il prezzo di vendita in Italia è di € 3.790, esclusi gli incentivi pubblici. Nell’ambito dell’Ecobonus previsto per i veicoli a basse emissioni, con rottamazione, il prezzo può ridursi fino a €2.547,38.

La gamma è completata da una versione L1e, limitata a 45 km/h e che si può guidare con la patente AM a partire dai 14 anni, disponibile a partire da € 3.280, esclusi gli incentivi pubblici. Anche in questo caso, grazie agli incentivi, il prezzo può scendere fino a €2.204,59.

Elemento distintivo dell’intera gamma Silence resta la batteria estraibile da 5,6 kWh, che può essere ricaricata sia collegando direttamente il veicolo alla presa domestica sia rimuovendola per una ricarica indipendente. Una soluzione particolarmente interessante nei contesti urbani italiani dove spesso si è costretti a parcheggiare lo scooter lato strada. Il vantaggio e l’unicità del sistema Silence è che la batteria può essere trasportata come un trolley. Lo svantaggio è il peso che, in caso di scalini si fa sentire, parliamo infatti di circa 40 kg.