Silence presenterà tre novità a EICMA 2024

Silence arriva al Salone con tre novità di rilievo. Da quello che si può capire dal teaser, saranno: uno scooter, uno scooterone e una moto!

Silence ha rilasciato un’immagine “teaser” per annunciare le novità che porterà a EICMA 2024. Da quel che si vede i veicoli presentati saranno tre. Il mezzo più riconoscibile è quello più indietro, una forma conosciuta, con le linee della gamma “S” e che potrebbe essere il sostituto del Silence S02, pensato per utilizzi B2B come il delivery o lo sharing.

Uno scooter da 11 kW e una moto!

Le novità di maggior interesse però si nascondono dietro alla altre due silhouette. Al centro dell’immagine sembra esserci una moto vera e propria, non uno scooter. Sarebbe la prima moto prodotta dalla casa catalana. A giudicare dalle dimensioni contenute potrebbe essere una naked paragonabile a una 125 cc.

In primo piano, invece, si scorge il più imponente dei tre mezzi, quello che potrebbe essere uno scooter GT. Anche se ovviamente l’immagine mostra poco si pensa a uno scooter di grande autonomia e alta velocità. Considerando che gli attuali scooter Silence hanno già un motore piuttosto potente (7,5 kW), questo modello potrebbe avere caratteristiche avanzate, forse un propulsore da 11 kW, adatto anche alle autostrade.

Quali batterie utilizzerà la prima moto Silence?

Tra i due scooter, come abbiamo detto, si distingue la silhouette di una moto, piccola ma chiaramente riconoscibile, con design da scrambler o naked. Pare più adatta all’uso urbano che ai lunghi viaggi, con ruote di circa 16 pollici. La curiosità maggiore riguarda la batteria: Silence ha standardizzato l’uso di una batteria estraibile da 5,6 kWh, ma è da vedere come sarà adattata al nuovo modello.

Novità anche a livello aziendale

Inoltre, Antonio Llamas, Country Manager di Silence Italia, ha confermato altre novità per il mercato italiano: Silence aprirà un ufficio a Milano e si espanderà in diverse città. Durante EICMA, si attende anche la presentazione di nuove infrastrutture, probabilmente simili alle stazioni di scambio attive in Spagna. L’appuntamento per scoprire tutto è per martedì alle 13:15 presso lo stand Silence a EICMA (Padiglione 14, Stand I40).

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it-