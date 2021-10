Silence, dagli scooter alle macchinette: ecco la S04

Silence, dagli scooter alle macchinette, ovviamente elettriche: ecco la S04, concorrente di microcar come Renault Twizy, Citroen Ami o Tazzari Zero.

Silence S04: due posti, prezzi da 7.500 euro

Perché spostarsi in città con macchinosi ingombranti? Basta uno scooter o, se si vuole viaggiare al coperto, una microcar con due posti, magari da noleggiare per il tempo che serve in sharing. L’azienda catalana presenta la S04, disponibile in Spagna (e presto in Italia) a partite da 7.500 euro, meno incentivi. Con due versioni:

– l’entry level è dotata di una sola batteria da 5,6 kWh, con un motore da 6 kW e velocità massima di 45 km/h (è equiparata ai ciclomotori).

–la più costosa ha due batterie per 11,2 kWh di capacità complessiva. Motore da 14 kW e velocità massima di 90 km/h.

Quanto all’autonomia, Silence dichiara fino a 149 km in modalità Eco (120 in modalità normale) per la versione con batteria da 11,2 kWh. Il dato è rilevato secondo lo standard WMTC, specifico per due ruote e quadricicli.

L’alternativa del battery swap

battery swap, la sostituzione delle batterie scariche con accumulatori carichi, per abbreviare i tempi di sosta. È un’alternativa alla ricarica tradizionale utile soprattutto per lo sharing e già vista su un’altra microcar, l’italo-cinese YoYo XEV (qui l’articolo). Collocate sotto i sedili, le due batterie della versione più costosa sono facilmente rimovibili: con un apposito trolley vengono poi trasportate al centro di ricarica più vicino. Incredibilmente la Silence S04 in uno spazio esterno molto ridotto riesce a offrire anche un bagagliaio piuttosto buono, 310 litri. Uno spazio studiato per chi vuole utilizzare queste microcar per servizi di delivery in città, limitato chiaramente a piccoli oggetti. Per ora in Italia il mercato di queste vetturette stenta a decollare. La Citroen Ami, che in questo momento è la più venduta, l’hanno scorso ha trovato circa 2 mila acquirenti, contro i 6.500 della Francia. Per la S04Si sono previste anche soluzioni di, la sostituzione delle batterie scariche con accumulatori carichi, per abbreviare i tempi di sosta. È un’alternativa alla ricarica tradizionale utile soprattutto per lo sharing e già vista su un’altra microcar,. Collocate sotto i sedili, le due batterie della versione più costosa sono facilmente rimovibili: convengono poi trasportate al centro di ricarica più vicino. Incredibilmente la Silence S04 in uno spazio esterno molto ridotto riesce a offrire anche un bagagliaio piuttosto buono,. Uno spazio studiato per chi vuole utilizzare queste microcar per servizi di delivery in città, limitato chiaramente a piccoli oggetti. Per ora in Italia il mercato di queste vetturette stenta a decollare. La Citroen Ami, che in questo momento è la più venduta, l’hanno scorso ha trovato circacontro i 6.500 della Francia.

