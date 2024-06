Siemens sempre più “green” a Milano, tra fotovoltaico e flotta elettrica

Siemens inaugura nel quartier generale di Milano un parco fotovoltaico da 450 MWh, con nuove colonnine per la ricarica delle auto aziendali. Entro il 2025 la sua flotta sarà tutta elettrica. Una nuova tappa nel percorso di decarbonizzazione intrapreso dall’azienda.

Il nuovo progetto è stato realizzato nel parcheggio aziendale di Siemens in via Ponte Nuovo a Milano. Un’area riqualificata in chiave green, trasformata in una sorta di parco fotovoltaico (con capacità di 456 MWh l’anno), funzionale alle 60 nuove colonnine VersiCharge, messe al servizio delle auto aziendali. Per un totale di 120 punti di ricarica in AC.

Una flotta a zero emissioni

Si tratta di recenti installazioni che vanno ad ampliare un’infrastruttura “green” già ben presente in casa Siemens. Il nuovo sistema fotovoltaico si aggiunge, infatti, ai due impianti solari già attivi sui tetti dei principali edifici aziendali. Insieme producono 930 MWh l’anno. L’arrivo di nuove colonnine, invece, contribuisce a potenziare con ulteriori punti di ricarica (da 11 kW ciascuno) la disponibilità di stazioni EV già in uso nella sede milanese.

Come ci spiega il project manager Nicolò Perego, del team di sviluppo eMobility di Siemens: “il nostro obiettivo è quello di rendere la flotta aziendale ad uso dei collaboratori completamente elettrica entro il 2025. Per questo serve un’infrastruttura interna adeguata. Il nuovo parco fotovoltaico di Ponte Nuovo ci permette al momento di coprire il fabbisogno energetico di tutta la flotta elettrica che abbiamo a regime. È un passo importante per aumentare la nostra autonomia energetica e per rifornire di energia pulita una car-list Siemens che sarà presto del tutto a zero emissioni”.

Siemens “green“

L’abbinamento fotovoltaico-ricarica del progetto Ponte Nuovo è un po’ il tassello che mancava in casa Siemens. Azienda che da tempo lavora sul concetto di sostenibilità applicato alla e-mobility.

“Nel nostro parcheggio interno principale – continua Perego – sono già presenti diverse stazioni di ricarica di varia potenza. Recentemente sono state integrate con 10 nuove wallbox VersiCharge, a disposizione per la ricarica autonoma e gratuita delle auto dei dipendenti.

Si tratta di sistemi che a breve verranno gestiti da un software di proprietà, che integrerà elementi come la gestione dinamica del carico e la rilevazione dei consumi.

In più, grazie alla nostra presenza capillare sul territorio italiano, su questi dispositivi viene garantita un’assistenza ai partner continua e veloce (h24, 7 giorni su 7) in caso di necessità”.

Obiettivo carbon neutrality

Come dichiarato anche da Floriano Masoero, Presidente e AD di Siemens Italia, l’obiettivo dell’azienda è arrivare alla totale decarbonizzazione delle attività commerciali entro il 2030. La carbon neutrality della flotta privata è un importante tassello. Si abbina a quanto già fa Siemens a livello nazionale nel segmento del trasporto pubblico.

“In questo campo siamo ad uno stadio più avanzato – conclude Perego – Abbiamo diversi progetti aperti per elettrificare depositi del trasporto pubblico locale, in città come Genova, Bergamo o Parma. Siamo abbastanza diffusi sul territorio italiano, con una preponderanza nel nord Italia ma molto vicini anche ai territori del centro-sud”.

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –