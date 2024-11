Siemens farà il pieno agli e-bus di mezza Toscana

Siemens sarà il partner tecnologico di Autolinee Toscane per l’elettrificazione dei depositi autobus di Firenze, Prato e Lucca. Fornirà l’infrastruttura completa per la ricarica degli autobus elettrici. L’infrastruttura comprende stazioni di ricarica Sicharge, oltre alla distribuzione elettrica in media e bassa tensione e la piattaforma di gestione software smart charging DepotFinity

Autolinee Toscane S.p.A. società del Gruppo RATP DEV Italia e gestore unico del trasporto regionale su gomma per la Regione Toscana, ha scelto di affidarsi a Siemens per la realizzazione dell’infrastruttura che è finanziata dall’Unione Europa, grazie al Next Generation EU, tramite fondi del PNRR.

Con 73 stazioni di ricarica a Firenze, Prato e Lucca

Le tre città toscane di Firenze, Prato e Lucca si sono dotate di nuovi autobus elettrici che «daranno un contributo significativo alla riduzione dell’inquinamento» si legge in un comunicato. Firenze fa parte delle “100 climate-neutral and smart cities” selezionate dall’Unione Europea con l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2030.

Sicharge di Siemens: gestione dell’energia e 3 ore per la ricarica intelligente di un e-bus

L’innovativa soluzione proposta da Siemens prevede 73 punti di ricarica Sicharge in grado di erogare 100 e 150KW di potenza. Inoltre, sistemi di distribuzione elettrica in media e bassa tensione con interruttori equipaggiati con moduli IoT e la piattaforma software DepotFinity per il monitoraggio, la reportistica, la programmazione e la gestione delle operazioni di ricarica all’interno dei depositi.

L’impianto consentirà ad Autolinee Toscane di ricaricare gli autobus durante l’orario notturno. E grazie alle tecnologie di nuova generazione utilizzate, l’operazione di ricarica per ogni bus richiederà appena tre ore.

Giuseppe Amari, Head of eMobility di Siemens ha precisato che «il primo deposito che andremo ad elettrificare è quello nella città di Firenze, che sarà operativo entro la fine dell’anno 2024». «Stiamo cominciando un viaggio per certi aspetti ancora inesplorato: rendere totalmente sostenibile la mobilità collettiva» ha detto Massimiliano Pellegrini, Direttore Tecnico di Autolinee Toscane.

