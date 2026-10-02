Siemens e OMV: ricarica fino a 1,2 MW sul corridoio del Brennero

Siemens e OMV portano la ricarica fino a 1,2 MW sul corridoio del Brennero. A Kufstein, in Austria, entra in funzione la prima installazione del sistema di ricarica Sicharge Flex di Siemens. La nuova stazione conta di sei punti di ricarica DC, quattro per auto e due per camion, fino a 400 kW. In una seconda fase sono previsti altri stalli per mezzi pesanti, con potenze fino a 1,2 MW.

Sei ricariche, due destinate ai mezzi pesanti

Siemens eMobility e OMV compiono un ulteriore passo avanti nello sviluppo dell’infrastruttura di ricarica per camion e auto elettriche. La prima configurazione della stazione di Kufstein comprende sei punti di ricarica in corrente continua: quattro destinati alle autovetture e due ai camion, tutti con potenza fino a 400 kW. È però la seconda fase del progetto a segnare il passaggio più interessante. OMV prevede infatti altri quattro punti dedicati ai veicoli pesanti, con potenze comprese tra 600 e 1.200 kW, utilizzando il Megawatt Charging System (MCS).

Energia “rapida” per i camion elettrici

Il sistema Sicharge Flex è progettato per distribuire dinamicamente la potenza disponibile tra i veicoli collegati. In pratica, l’energia non viene necessariamente erogata in modo identico a tutti i mezzi: la potenza può essere modulata in funzione delle esigenze di ricarica dei singoli veicoli.

Secondo una stima delle prestazioni previste, un camion elettrico con una batteria da 620 kWh potrà passare dal 20 all’80% in circa 45 minuti. Il dato va letto soprattutto in relazione all’utilizzo stesso dei mezzi pesanti. La possibilità di ricaricare una quantità significativa di energia durante una sosta programmata diventa infatti uno degli elementi necessari per rendere compatibile la trazione elettrica con i tempi operativi del trasporto a lunga distanza.

Inoltre, la stazione non è soltanto un punto di rifornimento energetico: dispone anche di docce, ristorante e lavatrici, servizi rivolti in particolare agli autotrasportatori.

Siemens e OMV insieme in un corridoio strategico

La posizione di Kufstein aggiunge poi un elemento importante. Il corridoio del Brennero è uno degli assi attraverso cui passa una parte consistente dei collegamenti stradali tra l’Europa centrale e l’Italia. Per questo la realizzazione di punti di ricarica dedicati ai camion assume un significato diverso rispetto all’installazione di una normale stazione HPC per automobili.

Per i mezzi pesanti, infatti, la questione non riguarda soltanto la potenza massima della colonnina, ma anche la possibilità di trovare infrastrutture adeguate lungo le direttrici effettivamente percorse.

Il progetto mostra come le tradizionali stazioni di servizio stiano progressivamente incorporando infrastrutture pensate per veicoli con esigenze molto diverse da quelle delle automobili.

Kufstein rappresenta poi solo un tassello della rete che OMV sta sviluppando nei propri mercati europei. La società, che opera come Charge Point Operator e Mobility Service Provider, ha infatti già ordinato ulteriori sistemi Sicharge Sicharge Flex destinati ad altri siti in Austria.