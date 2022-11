Sicuri che le ibride inquinino più delle elettriche? Roberto, un lettore, è convinto che non ci sia poi una gran differenza tra i due tipi di auto. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Sicuri che le ibride inquinino? O siete una delle tante lobby come quella del petrolio?

“Caro Vaielettrico, un amico che lavora in una concessionaria d’auto mi dice di non farmi incantare dalla sirene dell’elettrico. A suo dire non c’è poi questa gran differenza nell’inquinamento, posto che produrre le batterie si fanno un sacco di emissioni. Capisco che dovete difendere la vostra causa, ma forse dovreste ammettere che l’elettrico non è l’unica soluzione per avere nelle strade un’aria migliore. E che un certo fanatismo che sembra scimmiottare lo sport e la politica, non aiuta a trovare delle soluzioni ragionevoli. Anche dal punto di vista economico, visto che le elettriche costicchiano. Avete dati certi per sostenere le vostre tesi? O vi rifate a qualche lobby che tira l’acqua al suo mulino, esattamente come la lobby del petrolio? Grazie per la risposta“. Roberto Rosi.

Toyota a 3 stelle e elettriche tutte a 5 stelle

Risposta. Spiacenti di deluderla: non siamo una lobby. Siamo solo un gruppo di giornalisti che tenta di decifrare vantaggi e svantaggi dell’elettrico, senza nascondere nulla. Quanto al tema delle emissioni, ci sono centinaia di studi che dicono che le EV nell’intero ciclo di vita sono più sostenibili. E c’è un ente indipendente a livello europeo, Green NCAP, che ha le strutture per provarle tutte le auto, in laboratorio e su strada. Giudicando la loro sostenibilità con un punteggio finale. Ebbene: le elettriche escono tutte con 5 stelle, il massimo, e voti molto alti anche nei sotto-settori. Le ibride, anche le più efficienti, arrivano a 3, con voti molto inferiori. Poi: ci sono ibride e ibride e le differenze sono importanti tra mild e full. Ma anche se consideriamo quelle che comunemente vengono considerate le più efficienti, le Toyota, la sostanza non cambia.

Confronto impietoso anche per le due Fiat 500

Prendiamo infatti le ultime tornate di test: tra le vetture esaminate c’è proprio una Toyota ibrida, la Yaris Cross 1.5 Hybrid. Il punteggio finale non va oltre le 3 stelle, con voti di 6,7, 5,2 e 3,7 nei tre sotto-settori. Tutte le elettriche escono con 5 stelle e sono Ioniq 5, Nio ET 7, Renault Megane E-Tech e Tesla Model 3. Quest’ultima rasenta la perfezione, con 10, 9,6 e 9,8. Ma se prendiamo un’auto più vicina a noi, come la Fiat 500, la differenza è ancora più schiacciante. La versione elettrica, esaminata nel 2021, è uscita addirittura con tre 10, meglio anche della Tesla Model 3. La versione Hybrid 1.0 ha conseguito tre stelle, con questi voti nei tre sotto-settori: 4,3, 6,3 e 5,2. Come si può vedere, c’è un abisso. E speriamo che il nostro lettore lo faccia sapere anche al suo amico, che può trovare qui tutte le pagelle di Green NCAP.

