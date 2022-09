Sicurezza Model Y: che pagella da EuroNCAP

Sicurezza Model Y: voti molto alti da EuroNCAP, l’ente indipendente che valuta i veicoli dopo una serie di crash-test, con punteggi per sicurezza attiva e passiva.

Sicurezza Model Y: voti altissimi

Ancora una volta è stato smentito chi sostiene che le elettriche sono più pericolose dei veicoli tradizionali in caso di incidente. Anche alla Tesla Model Y è sono state assegnate 5 stelle, il punteggio più alto, ma sono le votazioni nei singoli temi a colpire in positivo. Per protezione degli occupanti adulti siamo al 97%, contro l‘87% per i bambini a bordo. Buono anche il risultato per il caso di impatto con gli utenti deboli della strada (protezione ciclisti, pedoni ecc.), 82%, mentre per il Safety Assist (la sicurezza attiva) siamo al 98%. “I risultati testimoniano il nostro impegno assoluto nei confronti della sicurezza“, scrive Tesla in una nota. Enfatizzando l’impatto dei recenti miglioramenti implementati su tutte le varianti di Model Y. Quali: telaio monoscocca posteriore in pressofusione, airbag laterale, Multi-Collision Braking e sistema di monitoraggio attivo del conducente.

5 stelle anche per la cinesina Ora Funky Cat

Si tratta della migliore pagella mai conseguita da un’auto, di qualsiasi motorizzazione. Case di un certo blasone, come la BMW, recentemente non sono andate oltre le quattro stelle con nuovi modelli come la i4. E il Model Y non è l’unica elettrica promossa nell’ultima tornata di crash-test Euro NCAP. Anche la piccola cinese Ora Funky Cat ha conseguito 5 stelle, pur se con una votazione nei vari test inferiore (ma non di tanto) della Tesla. Siamo al 92% per la protezione adulti, all’83% per la protezione bambini, al 74% per la protezione degli utenti deboli della strada e al 93% per la sicurezza attiva. Qui i luoghi comuni che vengono smentiti sono addirittura due: non solo che le elettriche sono sicure in caso di incidente, ma che anche i modelli di cinesi lo sono.