Sicurezza: 10 milioni di italiani usano la bici regolarmente, ma hanno paura

La sicurezza stradale è uno dei temi più caldi nel dibattito legato alla mobilità dolce. Dibattito che oggi si fa ancora più acceso dopo l’approvazione di alcune nuove norme del Codice della Strada (sottoposte ad iter parlamentare) che interessano da vicino anche la circolazione di bici e monopattini.

Dal calderone di considerazioni emerse in questi giorni spicca un fatto importante: la maggiore consapevolezza dei cittadini sui rischi di spostarsi con questi mezzi all’interno dei centri urbani, dove la “convivenza” tra veicoli e persone si fa sempre più complicata.

Crescono gli incidenti

A mettere carne al fuoco ci pensa un’incidentalità generale in aumento, che il più delle volte coinvolge proprio gli utenti “deboli” della strada, pedoni ma anche, e soprattutto, ciclisti.

Un’analisi presentata dal Politecnico di Milano qualche mese fa riporta, ad esempio, come gli incidenti che coinvolgono biciclette nel capoluogo meneghino siano in costante crescita negli ultimi anni, con una percentuale sul numero totale dei sinistri salita a quasi il 17%.

Da qualche tempo, inoltre, anche i monopattini elettrici, i nuovi protagonisti green della mobilità urbana, sono entrati nell’occhio del ciclone. Mezzi certamente comodi ed ecologici, il cui utilizzo però spesso indisciplinato sta contribuendo al riaccendersi dei temi legati alla sicurezza in strada. Cosa che ha portato ad una necessaria “stretta” normativa per la loro circolazione.

Spostarsi in città, un rischio per bici e monopattini?

In definitiva, chi per credo o per necessità sposa la mobilità dolce nei suoi spostamenti, non sempre considera la città un luogo sicuro dove girare. Tant’è che, proprio per una questione di sicurezza, non tutti i possessori di bici o monopattini alla fine li utilizzano quanto vorrebbero.

Un interessante sondaggio sul tema arriva dall’Osservatorio Findomestic, che realizza indagini sui mercati dei beni di consumo e sui comportamenti dei consumatori.

Secondo lo studio, infatti, se è vero che circa 7 italiani su 10 posseggono una bici o un monopattino elettrico, soltanto un quarto di essi lo utilizza regolarmente per spostarsi in città (3/4 volte a settimana).

Il motivo, più ovvio, è che questa tipologia di veicolo non per forza venga sempre scelta negli spostamenti quotidiani, ma alla base c’è anche una reale percezione di insicurezza nel doverli utilizzare.

Gli intervistati sono tutti o quasi d’accordo che la bicicletta e il monopattino siano ecologici e pratici – commenta Claudio Bardazzi, responsabile dell’Osservatorio ­– ma i due mezzi non sono sempre visti di buon occhio, sia per la sicurezza dei pedoni (49%) sia per quella degli stessi utilizzatori (42%).

Una mobilità virtuosa

Pur nell’oggettiva difficoltà di “convivenza” con le auto, dovuta anche a strade sempre più congestionate e scarsità di piste preferenziali, sono anche i comportamenti alla guida di questi mezzi green ad incidere negativamente.

Non a caso, la stragrande maggioranza degli intervistati nel sondaggio (circa l’80%) ritiene che bici e monopattini possano diventare una “fonte di disordine urbano” se non disciplinati. Con i secondi nei panni della maglia nera, in quanto ritenuti i maggiori responsabili dell’intensificarsi del caos in strada (39%).

eBike: piacciono molto, ma i prezzi…

Interessante, parlando di biciclette, l’analisi che l’Osservatorio fa infine sulla propensione dei cittadini italiani verso le eBike. Un mezzo che si conferma molto apprezzato, anche se pare non per l’utilizzo frequente in città. Nel campione degli intervistati, infatti, si muovono con regolarità su bici tradizionali ancora 9 ciclisti su 10.

In questo caso l’introduzione del motore elettrico aggiunge poco al fattore sicurezza in strada (anche se una minima parte ritiene le eBikes comunque troppo veloci), quello che emerge invece è piuttosto il problema dei “costi”.

I prezzi all’acquisto delle eBike sono considerati ancora troppo alti (51%) e il noleggio è visto come un sistema preferibile al bisogno. Anche pensando agli aspetti negativi di un eventuale furto, che diventa una discriminante non da poco.

