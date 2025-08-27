Ecco i contributi regionali per l’abbattimento degli interessi sui prestiti per l’acquisto di auto e moto elettriche. L’iniziativa del governo siciliano estende ai veicoli a emissioni zero la misura destinata ai beni durevoli. Nuovi prodotti e nuova scadenza: al 31 dicembre 2025. Una misura utile ai tanti cittadini siciliani esclusi, come in tutta Italia, dagli incentivi statali riservati ai residenti nelle aree urbane funzionali (leggi). Una legge interessante che sarebbe utile da adottare anche nelle altre regioni italiane.

L’abbattimento degli interessi a fondo perduto per auto fino a 100 kW

La giunta regionale ha recuperato la lacuna del bando aprendo al finanziamento delle Bev, anche quelle già acquistate. Chiare le parole del presidente Renato Schifani: «Andiamo incontro alle esigenze delle famiglie siciliane e con questa modifica abbiamo di fatto allargato la platea dei possibili richiedenti del contributo sui prestiti al consumo, estendendolo anche a chi ha acquistato o intende farlo da qui a breve, autoveicoli e moto di potenza superiore rispetto a quella prevista in origine dal bando e anche auto e moto elettriche». La Regione ha pubblicato anche un bando sulle auto elettriche con incentivo all’acquisto, ma con un budget così piccolo che nel 2025 si è deciso di far scorrere la graduatoria dell’anno precedente (leggi).

Rispetto ad altri bandi ed incentivi l’iniziativa siciliana più che la motivazione ecologica e sanitaria, visti i danni causati dai motori termici alla qualità dell’aria, sposa l’esigenza del rilancio dei consumi. Sempre chiare le parole di Schifani. «Tutto questo sempre allo scopo di favorire l’accesso al credito e sostenere concretamente le famiglie nell’acquisto di beni durevoli con contributi a fondo perduto che possono dare ossigeno ai cittadini riducendo il peso degli interessi sui prestiti».

Le specifiche del bando

Per quanto riguarda le specifiche tecniche sono inclusi gli autoveicoli elettrici con potenza omologata sino a 100 kW e i motoveicoli sino a 35 kW. Una scelta abbastanza ampia per chi vuole acquistare un veicolo elettrico. L’Isee? Fino a 30mila euro.

Si finanziano anche i pannelli, c’è tempo fino al 31 dicembre per presentare la domanda

Nuova scadenza per la presentazione delle domande: posticipata alle 12 del 31 dicembre 2025. Le domande già presentate entro le 17 del 30 settembre 2025 saranno immediatamente istruite e i contributi erogati secondo le modalità previste dall’avviso.

Nell’unica Faq del bando dalla Regione rispondono positivamente alla richiesta di un cittadino sui pannelli. «È possibile richiedere il contributo per l’acquisto di un impianto fotovoltaico o solare termico, purché di potenza limitata all’esclusivo fabbisogno del proprio nucleo familiare».

Attenzione il bando sarà riproposto nel 2026, il budget è di 15 milioni per anno. Per tutti i dettagli e le modalità di presentazione delle domande clicca qui.