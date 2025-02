Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

In Sicilia incentivi per tre anni. La Regione ha confermato – siamo al quinto anno – il sostegno ai cittadini che acquistano, senza obbligo di rottamazione – l’auto elettrica o ibrida. Ci sarà la corsa come l’anno scorso, quando i 250mila euro stanziati hanno coperto solo una parte delle richieste. Sul tema ci ha scritto Daniele che non vuole perdere il treno. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Il decreto assessoriale è uguale all’anno scorso (250 mila euro). Ci vorrà tanto a scriverlo?

“Volevo chiedervi se avete notizie in merito agli incentivi regionali della Regione Sicilia, che anche per quest’anno la consigliera regionale Jose Marano del M5S ha fatto approvare nel bilancio. Si sa già quanto sono i fondi a disposizione? Potete contattare l’assessorato alle infrastrutture per farvi dire quando uscirà il decreto assessoriale che darà il via?

Essendo uguale a quello dell’anno scorso, non credo ci voglia tantissimo a scriverlo, basta fare un copia e incolla. Speriamo si sbrighino». Daniele.

Pubblicazione a giorni. Stanziati 750 mila euro in tre anni per auto elettriche e ibride

Risposta (Gian Basilio Nieddu): La Regione autonoma, su emendamento della consigliera regionale pentastellata Jose Marano che da anni propone l’intervento, ha stanziato 750 mila euro in 3 anni.

Un contributo a fondo perduto da 5.000 euro per l’acquisto di un veicolo nuovo con alimentazione elettrica e 2.500 per chi sceglie una motorizzazione ibrida.

Sui tempi non abbiamo avuto ancora risposta dall’assessore, ma come ci spiegano dalla Regione «probabilmente manca poco, l’anno scorso fu pubblicato in questo periodo».

L’anno scorso incentivi volatizzati, 1 milione di euro di contributi inevasi

Lodevole, anche per la continuità della misura, la legge siciliana. Peccato per le poche risorse messe a disposizione. «Ormai siamo al quinto anno. L’anno scorso si è eliminato l’obbligo di rottamazione e sono aumentate le richieste».

E’ la spiegazione della consigliera Jose Marano che abbiamo sentito anche per spiegare come è andata a finire. «Ho presentato un emendamento da un milione per assicurare la copertura a tutte le domande».

Approvato? «E’ mancata la volontà del Governo, ritengo che si poteva approvare tranquillamente la spesa all’interno del bilancio regionale».

Niente da fare e anche nel 2025 ci si aspetta domande in eccesso rispetto alle risorse.

SCARICA LA GUIDA SU INCENTIVI E NAUTICA

Sul fronte della mobilità elettrica segnaliamo un’altra iniziativa. «E’ stata approvata una mia proposta per uno studio di fattibilità sui vertiporti, che si sta realizzando. Penso che la mobilità aerea con i droni taxi per una Regione come la Sicilia sia un’ottima opportunità da valorizzare». In elettrico per terra e per cielo.

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico-