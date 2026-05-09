Sicilia ancora acerba per l’auto elettrica, parola di siciliano







Sicilia ancora acerba per l’auto elettrica: le ricariche ci sono, ma troppo spesso inutilizzabili perché oggetto di furti di rame o vandalizzate. A dirlo non è uno schizzinoso turista del nord, ma un siciliano doc. La sua lettera a pochi giorni dallo sfogo sullo stesso tema di un imprenditore dell’isola.

Troppi ladri, vandali e incuria per le ricariche

“Forse veramente nel profondo sud non siamo pronti alla transizione elettrica. Non tanto per l’infrastruttura poco sviluppata, ma per la civiltà della popolazione (o meglio per la sua assenza). Al momento abito al nord Italia. Ma il mio sogno è quello di rientrare nella mia realtà Siciliana una volta completato il mio percorso a breve, per portare un po’ di valore al mio territorio. Il mio stile di vita ed i miei spostamenti sarebbero pienamente ‘elettrocompatibili’. Tuttavia resta l’incertezza di poter rimanere bloccato nel caso di spostamenti nemmeno troppo eccezionali. Come quelli di una gita fuori porta nel week-end, dove magari la ricarica notturna potrebbe non essere disponibile. La continua vandalizzazione dell’infrastruttura fast, la lentezza di risposta degli operatori ed uno Stato che sembra quasi assente nel garantire la sicurezza, purtroppo mi farà optare probabilmente per una vettura plug-in. Almeno per quanto riguarda l’auto familiare. E riservare l’elettrico puro alla seconda auto dedicata a spostamenti più a corto raggio.

Sicilia ancora acerba. E si danneggia anche il turismo

Nel frattempo spero che operatori e forze dell’ordine riescano a mettere un freno ad un fenomeno forse fin troppo dilagante. Per evitare che la mia terra si trovi a fare da spettatore ad una rivoluzione ormai pressoché certa del settore automobilistico per colpa di un’infrastruttura presente, ma inutilizzabile. E che finirebbe probabilmente per danneggiare anche il settore turistico, specialmente durante il periodo estivo. Tuttavia, ho l’impressione che il mio appello sarà purtroppo ignorato, o comunque di difficile applicazione“. Giuseppe Guarneri

Risposta. È un tema controverso, questo della Sicilia, che già in passato ha fatto molto discutere. Ci piacerebbe, prima di dare il nostro parere, di sentire il punto di vista di chi ci vive e di chi invece la visita occasionalmente.