In Sicilia 4mila euro per acquistare un auto elettrica o ibrida dalla Regione. E’ l’unica Regione del sud ad offrire incentivi, eccetto la Sardegna che però ha riservato i contributi solo a imprese e professionisti.

Tutto bene? Quasi. Visto che il budget regionale è di 200mila euro e con questi fondi si potranno acquistare al massimo 50 veicoli. Sono tanti per la dotazione elettrica attuale dell’isola, pochi visto che sono milioni gli automobilisti siciliani. Sono cumulabili con i fondi statali, ma questi sono finiti in un lampo.

In Gazzetta ufficiale il decreto per i 4mila euro

Avevamo già scritto in passato dello stanziamento dell’amministrazione regionale (leggi qui); nei giorni scorsi Marco Falcone, assessore regionale a infrastrutture e mobilità, ha firmato il decreto che permette di accedere ai contributi. Si tratta di un incentivo da 4mila euro per l’acquisto di un’auto elettrica o ibrida (euro 6), categoria M1 quindi non da lavoro o per trasporto persone, se si rottama un auto inquinante ovvero di categoria Euro 0/Euro 3 diesel o benzina.

Il contributo si può cumulare con quelli statali – ma ora le risorse sono esaurite – e non è possibile l’acquisto in leasing o per attività d’impresa.

Come partecipare

E necessario compilare il fac-simile di domanda qui al link, allegare il documento d’identità, quello dell’autoveicolo rottamato e il certificato di rottamazione, il contratto di acquisto e la fattura del nuovo veicolo. Attenzione: deve essere successiva al 20 ottobre.

La domanda compilata e con tutti i documenti allegati va trasmessa esclusivamente a mezzo con la posta certificata cc akl seguente indirizzo: dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it.

Gli incentivi arrivano grazie a un emendamento presentato dalla consigliera regionale Jose Marano (M5S) e approvato dall’assemblea regionale. La rappresentante politica ha fatto una diretta Facebook per spiegare il bando, dove ha ammesso che i fondi sono limitati.

—-Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube—