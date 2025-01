Sialia: la Ferrari della nautica elettrica, motori da 800 Kw e batteria da 1 MWh

Sialia Yachts è la Ferrari della nautica elettrica. I suoi yachts sono spinti da motori da centinaia di kW e spesso a bordo ospitano batterie con capacità fino a 1 MWh.

Sialia 45 Sport che supera i 43 nodi e assicura una velocità di crociera sopra i 20 nodi per 55 miglia nautiche

La creazione più interessante di questo cantiere polacco che offre sette modelli elettrici è Sialia 45 Sport. Un cruiser di 14 metri spinto da due motori elettrici da 300 kW che permettono una velocità massima di 43 nodi.

Tanta potenza ha necessità di altrettanta capacità della batteria. Quella standard è da 500 kWh per un’autonomia di 55 miglia nautiche a una velocità di crociera di 25 nodi.

Ma si può andare oltre grazie a una batteria opzionale da 200 kWh che permette di arrivare a 77 miglia nautiche oppure a 164 quando si sceglie il sostegno del sistema range extender.

Ma in altri modelli la capacità può essere anche maggiore come si legge nella scheda tecnica di Sialia 57 Deep Silence che ospita a bordo una batteria con capacità da 1 MWh.

Chiaro che non si può non avere una stazione di ricarica potente e veloce che permetta di poter ricaricare una così grande batteria. Tra i sistemi di ricarica si indica una DC da 300 kW. Ma la rete di ricarica veloce nei porti è ancora molto lontana dall’essere completata. Uno dei limiti a cui si può ovviare in caso di necessità con il range extender.

Ecco su Sialia 45 le altre specifiche tecniche: peso 10.000 kg, 12 passeggeri. lunghezza 13,7 metri e larghezza da 4,1.

Gli altri modelli di Sialia: dal 57 Deep Silence ai 59 Weekender, Runabout Sport. Le rotte indicate da Ibiza alla Costa Azzurra

Tra gli altri modelli spicca Sialia 57 Deep Silence pensata per un’alta esperienza di comfort e per la socialità. Rispetto al modello Sport 45 le performances sono minori, la velocità massima si ferma a 25 nodi, ma viste le sue specifiche tecniche ha necessità di tanta energia.

I motori sono 2 per 400 kW mentre la batteria raggiunge una grande capacità: ben 1 MWh. Da Sialia puntano sulla esperienza immersiva offerta dall’elettrico. Ecco cosa scrivono sul loro sito: «Una crociera serena, con il canto degli uccelli in sottofondo che aggiunge magia alla navigazione in mare aperto».

La grande capacità del pacco batterie e i motori da centinaia di kW – grande scelta opzionale per il cliente – sono una costante degli altri cinque modelli. Da Sialia 59 Loft al 59 Weekender passando per il 59 Runabout e il 59 Sport. Infine il modello ibrido 80 Explorer.

Nel sito poi si scoprono le rotte consigliate che comprendono Barcellona- Ibiza, ma anche la Costa Azzurra e la Riviera Ligure oppure da Miami a Key Largo. I tratti di costa attrezzati con ricarica fast dove è possibile spostarsi di porto in porto e avere la sicurezza della ricarica.

Navi di lusso e potenza per il cantiere fondato nel 2017 e guidata da Stanislav Szadkowski. La sede è a Varsavia ma è presente anche nei Paesi Bassi e in Italia.

