Si vede di tutto nelle ricariche: Verona, Versilia…

“V orrei segnalare un caso particolare. A Versilia Ovest hanno messo un parcheggio disabili attaccato alla colonnina. Così, visto che ci sono due colonne di ricarica , una non può essere usata se non si vuole parcheggiare nel parcheggio disabili. Faccio presente che ci sono moltissimi parcheggi liberi lì vicino, essendo messi in una posizione decentrata rispetto autogrill. Ci sono altre colonnine, quindi non c’è stato problemi a caricare, ma se fossero tutte piene si perderebbe la possibilità di caricare da una di quelle. Non so se potete segnalarlo a chi di competenza. Grazie “. Davide Donvito

Premessa: i disabili vanno, quindi non è qui in discussione il loro diritto di fruire di aree di sosta riservati. Si discute, piuttosto, l’opportunità di sottrarre uno stallo alla ricarica quando il parcheggio disabili potrebbe essereMagari in area meno decentrata del parcheggio. Comunqueper farlo presente è l’indirizzo mail delladella

“Probabilmente sarete stanchi di ricevere queste e oramai frequenti segnalazioni di sottrazioni degli spazi di ricarica pubblici dedicati alle automobili elettriche. In una delle due foto allegate, scattate a Verona, si vede che gli stalli di ricarica vengono perfino utilizzati per il lavaggio delle auto della vicina stazione di servizio. Tacere per me equivarrebbe a rassegnarsi, a dichiararsi sconfitti o peggio ancora sentirsi responsabili di aver fatto la scelta sbagliata comprando l’auto elettrica. Che lo si voglia o no, questa è la transizione tecnologica verso cui va il mondo e prima ce ne rendiamo conto meglio è per tutti. Clima, salute, rispetto verso il prossimo e risparmio energetico compresi. Grazie“. Andrea D’Accordi

Risposta. Se l’occupazione è occasionale, ci sta la multa, come prescrive il Codice della Strada.Ammesso e non concesso che la Polizia Locale, a Verona come altrove, intervenga. Se invece l’occupazione è abituale, sarebbe il caso di avvisare il gestore della colonnina, richiedendo un intervento per far presente che non si può usare l’area a piacimento.