Si va più piano in elettrico, la cosa disturba tanto? A leggere i commenti, anche su su questo sito, sembra proprio di sì. Il sarcasmo si spreca. E invece…

Si va più piano, l’auto si accompagna, non si “domina”

Non è solo una questione di velocità di punta, anche se quella in elettrico è sicuramente inferiore. È proprio un altro modo di guidare, anche in città. Se ho alle viste un semaforo, rallento molto prima anche per sfruttare la frenata rigenerativa e ricaricare la batteria. Si chiama così, frenata rigenerativa, ma in realtà il freno non si pigia mai, se non in emergenza. E invece accanto a noi vediamo guidatori “termici” che arrivano sparati e frenano solo all’ultimo. È una guida più dolce, la nostra, che sembra accompagnare l’auto, invece di dominarla. Abbiamo passato un secolo, il Novecento, a inseguire il mito della velocità. Era normale che fosse così: era una sfida per capire fin dove si potesse arrivare e chi tagliava quel traguardo per primo. Ma questo è un altro secolo, in cui contano altri valori, altre priorità.

Ma non pensate che guidare sia noioso, tutt’altro

Fatevene una ragione. Nei commenti, sempre su questo sito, spesso si ridicolizza chi dice di viaggiare in autostrada ai 110 al massimo. Chi racconta di viaggi in cui le ricariche vengono programmate con la cura con si prenotano gli alberghi in cui sostare. Di soste che durano molto di più di un pieno di benzina. Embè? Tutta questa fretta dove ci ha portati? Andare più piano significa anche meno rischi di incidenti. Le compagnie di assicurazione se ne stanno rendendo conto e cominciano a offrire polizze a prezzi scontati. Tutto questo non vuol dire, attenzione, che guidare elettrico sia noioso come portare a spasso un muletto nello spiazzo di una fabbrica. Solo chi non ne ha mai provata una lo pensa. Chi possiede una EV dice che “mai tornerebbe indietro” e che l’accelerazione, anche in una 500 o in una Zoe, ti regala bellissime sensazioni. Non c’è rumore, non ci sono vibrazioni e ci gustiamo la strada che abbiamo davanti, belli tranquilli: si va più piano e ci va bene così.

