Si svela la Dacia Spring, l’elettrica low-cost del gruppo Renault, con un evento on-line previsto per il 15 ottobre. Reveal anche per un nuovo modello Renault.

Si svela la Dacia Spring, accanto alla berlina Renault

Finalmente una piccola citycar dal prezzo (con l’aiuto degli incentivi) accessibile a tutti. Per la verità nell’evento di venerdì gli occhi saranno puntati sul nuovo modello Renault che andrà ad affiancare la Zoe. Lo svelerà alle 17 Luca de Meo, il top manager italiano che da giugno guida il gruppo francese, durante l’evento eWays, in diretta sul sito Renault. Ma a noi interessa di più quello che viene considerato l’evento collaterale: finalmente arrivino specifiche tecniche e prezzi della prima elettrica basso-prezzo.

La Dacia Spring andrà ad affrontare un altro prodotto elettrico Renault di fascia bassa, la Twingo Z.E., ormai in vendita con un listino che parte da 22.450 euro. Tra sconti e incentivi, si può scendere al di sotto dei 15 mila euro, come prezzo reale. Rendendo la citycar elettrica competitiva con i modelli a benzina, visto il costo di gestione decisamente più conveniente.

Prezzo d’attacco sotto ai 20 mila. Con gli incentivi…

La Dacia Spring dovrebbe avere un prezzo d’attacco leggermente al di sotto della soglia psicologica dei 20 mila euro. Nelle foto diffuse a marzo mostra un’aria da piccolo Suv, ma in realtà è un’auto di piccole dimensioni con il vezzo delle ruote rialzate. Deriva da un modello che la Renault già vende in Cina, la K/ZE, con un’autonomia di circa 200 km.

Come dicevamo, va a riempire un vuoto sul mercato dell’elettrico, dato che un po’ tutti i costruttori si stanno concentrando sui Suv, molto più remunerativi. Trascurando le citycar, che invece sarebbero una soluzione ideale per i grandi centri urbani. Magari come seconda auto di tante famiglie che se lo potrebbero permettere. Quanto alla berlina che verrà presentata venerdì, si sa solo che deriva dalla nuova piattaforma modulare elettrica CMF-EV. Con un design originale, di cui la Renault ha anticipato solo una piccola parte del frontale con il tesser riprodotto sopra, decisamente criptico.