Premium

Cosa stai cercando?

Redazione
il16 Luglio 2026
0

Si stacca il motore da una BYD Tang: ecco che è successo

2 min


Promo Estiva Vai Elettrico


Promo Estiva Vai Elettrico

Si stacca il motore da una BYD Tang e le foto, dalla Cina, fanno il giro del mondo. Tra facili ironie e interrogativo sulla tenuta di queste auto.

Si stacca il motore, trascinato dal cavo ad alta tensione

si stacca il motore
 Qui e sopra due immagini della BYD che trascina il motore elettrico.

L’episodio è accaduto a Shenyang, una delle città colpite dalle terribili inondazioni dei giorni scorsi. E le immagini di Car News China mostrano una Tang che trascina il motore elettrico, rimasto attaccato grazie al cavo ad alta tensione. C’è chi ci ha scherzato su, sostenendo che si stava assistendo al primo parto ad opera di un’auto elettrica. E c’è chi invece ha cercato di capire che cosa diavolo poteva essere successo, nel fiume d’acqua ritratto nelle foto. Alcuni hanno anche chiamato in causa una presunta scarso qualità dei veicoli BYD, legata soprattutto alla produzione dei tempi passati. E allora BYD stessa ha deciso di intervenire con le sue precisazioni. Sostenendo che la Tang in questione aveva subito danni “dovuti a una collisione durante l’attraversamento di un corso d’acqua. E non a un problema di qualità”. Sembra infatti che l’auto abbia urtato un ostacolo che il conducente non ha visto per l’acqua accumulata in strada.

Le auto elettriche sono waterproof, ma…

si stacca il motore
Immagine scattata in Cina alcuni fa in occasione di un’altra inondazione: una Tesla Model 3 procede regolarmente, ferme a bordo strada le auto termiche.

Le autorità di Shenyang hanno conunque aperto un fascicolo per capire se il proprietario della Tang ha violato le regole sulla sicurezza. In genere si ritiene che le auto elettriche abbiano meno problemi in caso di inondazioni rispetto ai veicoli termici. Le batterie, se ben protette, sono waterproof  e qualche anno fa fece molto scalpore  un video girato proprio in Cina proprio durante una di queste inondazioni. Nelle immagini si intravvedono diverse auto termiche ferme ai bordi della strada. Mentre arriva una Tesla Model 3 che  procede tranquilla nonostante l’acqua arrivi ad altezza-cofano. Ciò non significa che in queste situazioni estreme non si debba procedere con estrema prudenza, per evitare il guaio a cui è andato incontro il proprietario della Tang.

  • Il boom Leapmotor, la Cina che si prende l’Europa… Parla Fusilli, ex Renault/ VIDEO-INTERVISTA

Redazione
il16 Luglio 2026
Condividi
Scrivi un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

 

Articolo Precedente

Costi del cambiamento climatico sul prezzo della benzina

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!