Si stacca il motore da una BYD Tang: ecco che è successo













Si stacca il motore da una BYD Tang e le foto, dalla Cina, fanno il giro del mondo. Tra facili ironie e interrogativo sulla tenuta di queste auto.

Si stacca il motore, trascinato dal cavo ad alta tensione

L’episodio è accaduto a Shenyang, una delle città colpite dalle terribili inondazioni dei giorni scorsi. E le immagini di Car News China mostrano una Tang che trascina il motore elettrico, rimasto attaccato grazie al cavo ad alta tensione. C’è chi ci ha scherzato su, sostenendo che si stava assistendo al primo parto ad opera di un’auto elettrica. E c’è chi invece ha cercato di capire che cosa diavolo poteva essere successo, nel fiume d’acqua ritratto nelle foto. Alcuni hanno anche chiamato in causa una presunta scarso qualità dei veicoli BYD, legata soprattutto alla produzione dei tempi passati. E allora BYD stessa ha deciso di intervenire con le sue precisazioni. Sostenendo che la Tang in questione aveva subito danni “dovuti a una collisione durante l’attraversamento di un corso d’acqua. E non a un problema di qualità”. Sembra infatti che l’auto abbia urtato un ostacolo che il conducente non ha visto per l’acqua accumulata in strada.

Le auto elettriche sono waterproof, ma…

Le autorità di Shenyang hanno conunque aperto un fascicolo per capire se il proprietario della Tang ha violato le regole sulla sicurezza. In genere si ritiene che le auto elettriche abbiano meno problemi in caso di inondazioni rispetto ai veicoli termici. Le batterie, se ben protette, sono waterproof e qualche anno fa fece molto scalpore un video girato proprio in Cina proprio durante una di queste inondazioni. Nelle immagini si intravvedono diverse auto termiche ferme ai bordi della strada. Mentre arriva una Tesla Model 3 che procede tranquilla nonostante l’acqua arrivi ad altezza-cofano. Ciò non significa che in queste situazioni estreme non si debba procedere con estrema prudenza, per evitare il guaio a cui è andato incontro il proprietario della Tang.