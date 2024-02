Si sta tornando indietro dall’elettrico? I segnali ci sono, a sentire Roberto, un lettore tornese che lavora nel mondo automotive. Tra ricariche fuori uso e… Vaielettrico risponde. Per scriverci l’indirizzo mail è infoi@vaielettrico.it

Indietro dall’elettrico? I progetti delle Case riscoprono le auto termiche o plug-in

“Sono un vostro assiduo lettore e, giusto che si è parlato di Torino, volevo segnalare una colonnina di Enel X posta al cimitero Parco via Bertani 80. L’hanno installata circa un anno fa, ma è ancora fuori uso e da Enel X non arriva nessuna risposta.

Io lavoro nell’ ambito Automotive e alcune case automobilistiche stanno rivedendo i progetti da vetture esclusivamente elettriche a termiche e ibride plug-in. C’è da preoccuparsi per il passaggio all’ elettrico? Grazie per il vostro lavoro„. Roberto Ospe

Troppo entusiasmo prima, troppo scetticismo adesso

Risponde Mauro Tedeschini. Diciamo che, dopo un entusiasmo forse eccessivo all’inizio, si sta passando adesso a uno scetticismo altrettanto eccessivo. Il fatto è che all’inizio del decennio ci si aspettava un progresso molto più rapido sul fronte delle batterie, per capacità (e quindi autonomia) e per costo. I miglioramenti ci sono stati, basti pensare che la Renault 5 che verrà presentata a giorni ha la stessa batteria e le stesse dimensioni della Zoe del 2019. Ma costa 10 mila euro in meno, peraltro con qualche km di autonomia in più.

Però non siamo ancora al punto di pareggio con le auto termiche della stessa categoria. Punto di pareggio che, nella previsioni di molte marche, tra cui Volkswagen e la stessa Renault, era stato previsto per il 2025. Questo per molti fattori, tra cui il rincaro delle materie prime e un progresso tecnologico un po’ più lento del previsto.

Si sta tornando indietro? Resistenze enormi, ma Tesla mostra che si può fare

Ci si è resi conto che affermare una tecnologia del tutto nuova è più complesso di quanto si immaginasse. Ci sono resistenze politiche e sindacali. E lobby molto potenti, dentro e fuori il mondo dell’auto (pensiamo ai big del petrolio). Gente che ha mezzi enormi per influenzare l’opinione pubblica con campagne spregiudicate sui social e sui media.

C’è poi da convincere la clientela a un cambio di paradigma che non è banale, perché la scelta dell’auto non è legata solo al processo d’acquisto. C’è la gestione della ricarica, la manutenzione, le preoccupazioni sulla tenuta del valore dell’usato…E c’è una certa difficoltà da parte delle Case tradizionali di reggere la competizione con Tesla. E di offrire nei segmenti più bassi modelli che abbiano il rapporto qualità-prezzo che Elon Musk è in grado di proporre nel segmento D.

Akio Toyoda dice che l’elettrico nel mondo non supererà mai il 30% di quota. Non si capisce se sia più una previsione o un auspicio. Fare previsioni oggi è quasi impossibile: tutto dipenderà dai progressi nelle batterie. Aspettiamo e giudichiamo, senza farci prendere dalle tifoserie e da chi parla per interesse.