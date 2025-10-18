Si spengono le colonnine, a Milano. Perché?

Si spengono le colonnine di Plenitude On The Road (e non solo) nel quartiere Vigentino, a Milano e la ricarica diventa un calvario per Giorgio, che ci scrive. Possibile che gli operatori non si attivino per far funzionare una infrastruttura su cui hanno investito milioni e milioni? Inviate domande e segnalazioni a info@Vaielettrico.it.

“Cari amici di Vaielettrico, vi leggo spesso con piacere anche se non vi avevo finora scritto. Premetto, sono un automobilista BEV da più di 6 anni, con più modelli e non tornerei mai indietro. Volevo segnalarvi la situazione indecorosa in cui si trova il quartiere Vigentino, Milano, per le colonnine Plenitude On The Road. In teoria, nel quartiere o a pochi minuti di distanza, ci sarebbero 3 colonnine DC. In pratica:

Tre colonnine su tre off line al quartiere Vigentino

– Colonnina via Ripamonti / Angolo via Quaranta, all’interno di un distributore, usatissima, offline da 6 mesi anche se apparentemente in perfetto stato.

– Colonnina via Pampuri, completata a giugno, ancora non allacciata anche se a prima vista prontissima (è stato modificato il marciapiede, aggiunta la segnaletica, tutto nuovo e perfetto però da 4 mesi nessun segno di vita).

– Colonnina In via Ripamonti (non più quartiere Vigentino ma non lontano), sempre libera (incredibile a Milano), se non fosse che sono 3 volte che vado e 3 volte ricevo “errore di autenticazione” e la ricarica non parte; e visto che è sempre vuota direi che non succede solo a me.

– Dulcis in fundo le 2 AC, vanno un po’ meglio ma l’ultima volta che le ho usate è andata offline a fine ricarica, non ha segnalato il distacco, per cui mi stava applicando la penale anche se l’auto era a 20 KM di distanza. Problema risolto dal cortese call center di A2A (con cui ho l’abbonamento).

Infine, aggiungo che non ci sono altre DC nel quartiere, nonostante il numero di BEV, se non le Electra installate un mese fa (fantascienza, installate ed attivate in poco più di un mese), purtroppo incompatibili con il mio piano.

Perchè installarle se restano spente?

Questa situazione è stata segnalata su app Plenitude (per le colonnine visibili) ma nulla è cambiato. Mi sembra inconcepibile che un’azienda spenda soldi per comprare ed installare colonnine per poi lasciarle spente. Idem, un po’ di logica predittiva, se a Milano ho una DC e risulta libera per più del 50% del tempo, mando un tecnico a controllarla perché è evidente che ha un problema, non aspetto le lamentele dei clienti„. ​​​​​​​​Giorgio Bonfanti

Ancora lontani da un standard minimo di affidabilità

Risposta – Che dire, Giorgio? Lei fornisce l’ennesima testimonianza di un sistema ancora molto lontano dallo standard minimo di efficienza. Rimanendo a Milano, potrei citarle la colonnina DC di Enel X Way in via Giacosa, a Nolo, installata la scorsa primavera e ancora non collegata. E poco distante, in via Oxilia, una colonnina AC di A2A inutilizzabile perchè bloccato il meccanismo di inserimento (esperienza diretta, domenica scorsa). Questo per dire che ritardi e malfunzionamenti sono all’ordine del giorno e accumunano quasi tutti i gestori; soprattutto i network maggiori, con migliaia di punti di ricarica da monitorare.

Mettiamo pure in conto la snervante procedura per ottenere l’allacciamento alla rete, i peccati di gioventù di un sistema che ha appena una decina d’anni, e per finire anche la frustrazione di operatori che hanno investito fior di milioni in un business che al momento tale non è. Purtroppo, infatti, il tasso di occupazione delle colonnine è sideralmente lontano dal 50% che lei immagina: oggi la media si aggira attorno al 2-3%.

In altre parole, ogni 100 ore disponibili anche una colonnina perfettamente funzionante viene utilizzata per non più di tre. Capisce anche lei che in queste condizioni vengono meno le motivazioni per correre a riparare un guasto di gran lena. Non è una scusante, ma solo una spiegazione.