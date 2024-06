Si può sapere dove sono finiti i fondi dell’incentivo?

Dove sono finiti i fondi dell’incentivo che mancano all’appello, chiede Mario? Per il momento, purtroppo, nessuno lo sa. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

“Gentilissimi, mi ero informato per l’acquisto di un’auto elettrica ma sono rimasto fuori dai bonus assegnati che sono “evaporati” in poche ore.

Ho letto però che è stata denunciata la “sparizione” di 178,3 milioni da UNRAE e Federauto come indicato fra l’altro un articolo pubblicato da Qui Finanza.

E’ possibile avere qualche delucidazione in merito?

Molte grazie. „ Mario Boldrini

Un pasticcio che si dovrà chiarire

Risposta- C’è tanta confusione sotto il cielo di Roma, questo è poco ma sicuro. La invitiamo a leggere quanto riportato da Vaielettrico il giorno 5 giugno balletto di cifre che ha preceduto il click day del 3 giugno sulla pagina ufficiale “Ecobonus”, del Mise (oggi Mimit). C’èsotto il cielo di Roma, questo è poco ma sicuro. La invitiamo a leggere quanto riportato da Vaielettrico il giorno 5 giugno Incentivi finiti, addio Model 3 (e ci ho rimesso 250 euro) . Grazie a Mirco, un lettore molto puntiglioso, abbiamo denunciato infatti ilche hasulla pagina ufficiale “Ecobonus”, del Mise (oggi Mimit).

Nell’arco di pochi giorni, l’importo totale dei fondi a disposizione per l’incentivo delle elettriche pure riportato sul sito è passato più volte da 178 milioni, a zero, poi a 201 milioni e nuovamente a 172 milioni. Questo anche nelle ore immediatamente precedenti l’apertura ufficiale della piattaforma per presentare domanda, fissata alle 10 del 3 giugno.

In seguito, lo stesso Ministero ha comunicato che i fondi dell’incentivo “bruciati” in 8 ore e mezzo erano in totale “circa 200 milioni” (fronte a un giallo che non è ancora stato chiarito. Può farlo solo il Ministero, anzi dovrà farlo, dettagliando le cifre. In seguito, lo stesso Ministero ha comunicato che i fondi dell’incentivo “bruciati” in 8 ore e mezzo erano in totale “” ( leggi qui ). Insomma, siamo diche non è ancora stato chiarito. Può farlo solo il Ministero, anzi dovrà farlo, dettagliando le cifre.

Noi possiamo solo ipotizzare che i 178 milioni fossero il residuo dei vecchi incentivi 2023, rimasti in vigore fino al via libera alla nuova versione 2024. Per quest’anno erano già stati stanziati 240 milioni aggiuntivi, poi decurtati di 20 a sostegno del Sud. Quindi, partendo da ipotetici 418 milioni, “atterriamo” su una cifra reale di meno della metà. Dove siano finiti gli stanziamenti inutilizzati e gli altri perduti per strada non è dato sapere.

