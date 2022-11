Si può convertire la vecchia auto con 7.000 euro?

A Roberto piace l’idea di convertire la vecchia auto di vent’anni in elettrico. Ma non vuole spendere più di 7mila euro per il retrofit. C’è una soluzione a questa esigenza? Magari con una batteria più piccola? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre richieste vanno inviate alla mail info@vaielettrico.it

Roberto alla ricerca di una conversione elettrica della vecchia auto a basso costo

“Mi chiedo cosa ne pensino la redazione ed i lettori sul retrofit elettrico. Vi dico la mia, possedendo una macchina con quasi 20 anni sulle spalle, non mi dispiacerebbe poterlo convertire sostenendo una spesa intorno ai 7.000 euro. Perché lo farei? Semplice, faccio pochi chilometri. In famiglia abbiamo dei mezzi con meno anni. L’auto l’userei per spostamenti brevi e soprattutto come muletto per i piccoli lavori da fare in campagna“. Bob, Roberto.

C’è il kit con doppia batteria, quella più piccola riduce il prezzo fino a 7.000 euro

Risposta di Luciano Battaglini di SonoElettrica: “Noi abbiamo realizzato un doppio kit, anzi per la precisione un sistema con due autonomie. La prima con una media di 130 km che può scendere o aumentare fino a 150 km. Dipende dalla situazione di guida, dalle temperature e dalle condizioni d’uso. Poi c’è la seconda composizione nata da una specifica richiesta di una parte dei quasi 2000 curiosi che ci hanno scritto nell’ultimo anno. E’ emerso che la gran parte di loro percorre mediamente 30 chilometri al giorno: perché spendere e portare in giro inutilmente 15 kWh di batterie? Per tragitti più lunghi basta noleggiare un’auto o prendere il treno“.

Il video della smart convertita in elettrico

In concreto: “L’autonomia del secondo kit va dai 50 agli 80 km. La spesa? Intorno ai 7.500 euro il kit chiavi in mano detratti i 3.500 euro del bonus retrofit. Senza sono 11mila euro“. Si può ma si è attesa dell’operativa della piattaforma informatica.

